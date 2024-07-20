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自由廣場》出賣靈魂的人

2024/07/20 05:30

◎ 胡啟豐

台灣在長期被外來政權統治下，不同的民族性造就了不同的台灣人。老一輩的人在日本教育下，學會誠信重承諾重義氣，對國家的忠誠度始終如一。但在國民黨統治下，表面上教育要「禮義廉恥四維八德」，卻只是用來控制人民的手段，我們目睹國民黨失去政權後，就用抹黑顛倒是非詐騙手段愚弄人民，同時產生很多為了自身利益不惜出賣靈魂的人。

看到徐巧芯就彷彿看見文革時期的紅衛兵，沒倫理沒道德沒是非，「神擋殺神，佛擋殺佛」利用聲量鬥掉國民黨同志費鴻泰，又食髓知味的利用立委身份顛倒是非的批鬥執政黨。

民眾黨則是為了壯大自己，沒有中心思想沒有理念的吸收一群叛黨者和黑社會閒雜，因柯文哲自己就是背骨者，為了政治利益可以背叛支持他當選台北市長的人，更惡毒地將民進黨抹黑成貪瀆政黨，為了政治利益和國民黨眉來眼去，通過擴權法案以控制人民，讓立法院成了太上怪獸，更可怕的是提名曾入統促黨的麥玉珍當不分區立委，萬幸好他沒選上總統，才得以看到海水退了後他的褲子是紅的。

黃國昌在太陽花時代義正嚴辭的反服貿反黑箱，反黨產，反紅媒，卻為了權力而出賣靈魂，讓時代力量泡沫化，為了個人舞台又寄居在沒靈魂沒中心思想的民眾黨，又像變形蟲般昧著良心和國民黨眉來眼去，宛如小丑般依附在更生人傅崐萁之羽下，

台灣人民的眼睛是雪亮的，看看過往那些失去靈魂的政客ㄧ一消失在愚弄人民的舞台，就可了解背叛主流民意背叛本土意識將為人民所唾棄，我們期待吧！！

（退休人士）

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