自由廣場》從瑞典「育孫假」看台灣育兒政策

◎ 陳韋如

在台北市信義區狼師案延燒的當下，教育部昨天提出了擴大兩歲公共托育政策，筆者認為並無助於提高年輕夫妻的生育意願。

堪稱福利之國的瑞典日前推出新法律，允許祖父母也能享有「帶薪育孫假」的福利。瑞典是50年前，世界上第一個成為讓父親（不只是母親）也享有帶薪育嬰假的國家。此次新法，雙薪家長最多可將45天的育嬰假轉給祖父母，單親父母則是90天。瑞典孩子出生，父母可以480天或16個月完全不工作，帶薪在家育兒，其中390天的津貼以「全薪」計算，剩餘的天數支付固定金額補助。

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筆者認為，鼓勵「小孩外包」是錯誤的政策，原因有三：

一、虐兒事件頻傳，地方政府連狼師都可以放任一年不管，這是不敢生小孩的原因之一。雖然開設很多公托，但若幼保員數額不足、素質不佳，下定決心當父母，就像是搏籤運一般，搞得膽戰心驚、身心劇疲。

二、既然台灣已進入少子化，生養孩子的品質就非常重要，延長課後班時間、降低收托年齡、增加寒暑假加托…都是在鼓勵家長將小孩外包，小孩的成長這樣真的好嗎？未來在教養上衍生的問題會不會更棘手？孩子成長過程中，最重要的還是親人的陪伴與關心，所以，政府除了完善托育嬰制度之外，也應鼓勵父母或祖父母自己帶小孩。

三、至於根本解決少子化，企業其實是關鍵！政府應認真設計一套鼓勵企業創造友善家長環境的政策，從公營企業帶頭，包括：企業內設立托育中心讓家長可以帶著孩子一起上班、給予彈性上下班時間讓小孩不必延長課後班、寒暑假work from home的彈性機制…等。盼各位教育部長官們，仔細考量！

（作者是全職媽媽 台北市民）

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