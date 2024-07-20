自由廣場》中正廟熱死儀隊？怎不說慈湖和頭寮

◎ 鄧鴻源

中正紀念堂三軍儀隊官兵15日起撤出銅像大廳，改到戶外的民主大道操演，引來熱議和批評，甚至操作成民進黨政府此舉是「整死弟兄」。

在中正紀念堂戶外操槍表演十五分鐘就會熱死？那麼慈湖與大溪頭寮乃至於忠烈祠的儀隊呢？他們就不會熱死嗎？還有三軍部隊在中心的訓練呢？那些地方的儀隊和部隊，停留在戶外都沒有超過十五分鐘嗎？才怪 ！

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國民黨人與統派說，民進黨政府將三軍儀隊撤出中正廟是意識形態作祟，這個邏輯如果成立，那麼就同理可證，將殺人魔當成偉人供奉，還派三軍儀隊每天以軍禮致敬國民黨的三大獨裁者，更是赤裸裸的意識形態。

統派人士常嘲笑目前新兵是草苺兵，如今三軍儀隊只在戶外操槍表演十五分鐘，且再也不必像以往站崗，勤務變輕，這樣何來虐待？那慈湖、大溪與忠烈祠的三軍儀隊又怎麼說？他們不也是在太陽底下操槍表演？

目前三軍部隊缺額嚴重，何不將這些精壯軍人歸建回部隊去訓練新兵？44年來不知已浪費多少人力物力，對國防安全何益？國民黨才是搞意識形態的高手好嗎？

最佳方式是將三軍儀隊任務單純化，只負責接待國外貴賓，其它地方的三軍儀隊可以撤除，歐美中日等國家都是如此，為何台灣例外？台灣的三軍儀隊為何要服務慈湖、大溪的獨裁者？

（作者是大學教授）

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