自由廣場》公糧收購應跳脫價格糾纏

◎ 李元和

有關提高公糧收購價格的利弊，媒體報導已經明確指出，提高公糧收購價格，對生產面和消費面的福利均會帶來不利影響。本文根據過去調高收購價格後，對稻米生產、收購數量、市場流通量及稻穀市場價格和白米市場格的衝擊來做分析比較。

上次公糧收購價格的調整是在二○一一年，每公斤調整幅度是三三元，其中蓬萊稻穀從每公斤二十三元調高為二十六元，調高幅度是一三．○四%。為比較該調整對產銷的衝擊，乃以二○一○年做為比較基礎，價格調整期間是從二○一一年至二○二二年之十二年加以平均後再與二○一○年做比較，並以蓬萊稻為標的。

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蓬萊稻穀產量二○一○年為一四七．四萬噸，調價後之年平均產量為一五二．五萬噸，每年增加五．一萬噸。公糧收購數量從一八．六萬噸增加為三一．四萬噸，增加了六八．八二%，收購金額從四二．三七億元增加為七八．六二億元，增加三六．二億元。稻穀市場流通量則從一二八．七萬噸降為一二一．一萬噸，減少了七．六萬噸，下降了五．九一%。稻穀市場價格從每公斤二○．七七元增加為二二．六五元，上漲一．八八元，為九．○五%，上漲幅度小於公糧調漲幅度。白米市場價格從三七．五六元上漲為四一．三六元，每公斤上漲三．八元，幅度為一○．一三%。蓬萊稻穀產業的總收入從三○九．七億元增加為三五二．九億元，增加四三．二億元，其中三六．二億元來自公糧繳交，其餘七億元是來自市場，市場增加僅為一六．○七%。

由上述數據顯示，公糧價格調高確實會刺激產量的提高、公糧收購數量大幅攀高、市場流通數量下降、稻穀市場和白米市場價格均會上漲，其中白米的上漲幅度較高。此是以每公斤三元的調幅，每年就須增加三六．二億元的收購經費，但對市場的貢獻度僅為七億元，效益並不高，若調整幅度為五元，其衝擊將會更大，效益會更低，白米價格會更高，對消費者非常不利。

決策應審慎，跳脫價格的糾纏，從不同層面提升產銷調整，才能突破調高收購價格導致生產過剩再減產的惡性循環。

（作者是東吳大學兼任教授）

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