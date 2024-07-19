自由廣場》英國工黨政府物色新駐美大使

◎ 陳永昌

英國工黨政府人事新局，最動見觀瞻外交職位當屬英國駐美大使人選，新首相施紀賢已有口袋名單，但不急於拍板，有意靜觀美國總統大選變化。

駐美大使是各路人馬競逐最激烈的外交職位，是英國新首相就職第一年的最重要外交決策，左右英美關係未來四年走向。究竟是政治任命或拔擢資深職業外交官，施紀賢暫時以靜制動，等白宮新主人出爐再做定奪。川普二．○可能捲土重來，兩國領導人在意識形態與人格氣質上南轅北轍，迫切需要一位能和川普政府對話的駐美大使。

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施紀賢可能考慮人選有前歐盟外交暨安全政策高級代表艾希頓（Catherine Ashton）、前外交大臣米利班德（David Miliband）及前歐盟貿易專員曼德爾森（Peter Mandelson），三人皆在前首相布萊爾工黨政府時期擔任要職，都有豐富涉外經驗，政治份量足以擔當首相分身，彰顯美英兩國傳統特殊關係。

至於現任英國駐美大使皮爾斯（Karen Pierce）明年一月任期屆滿，職業外交官的她表達強烈留任意願，是人選之一，川普曾在前首相強生面前稱讚她，加上她常接受川普最愛的福斯新聞台訪問，肯定會讓川普留下深刻印象。皮爾斯擁有無可取代的現任優勢，因她提早展開與川普團隊接觸，建立可在川普本人面前說得上話的權威溝通管道。英國首相府信心滿滿表示：絕對不會重蹈二○一六年措手不及的錯誤。

同為職業外交官的現任國家安全顧問巴羅（Tim Barrow）本是新大使規劃人選，不料國會提前改選，保守黨下台，人事全非，新政府已告知收回成命，改提工黨自己人選。

二○一九年七月，前英國駐華盛頓大使達洛克（Kim Darroch）發回倫敦機密電報外洩，內文稱川普是我行我素的門外漢，整個白宮「無能、失序」，致川普政府拒絕與他往來。最重要友好國家元首拒絕與英國大使互動，無法繼續履行職務的達洛克後來請辭。有此前車之鑑，工黨政府更加小心翼翼。

台美雙邊關係是重中之重，借鑒英國工黨政府審慎行事與防患未然，執政團隊有必要未雨綢繆！

（作者為企業專業經理人）

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