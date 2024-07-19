自由廣場》核能發電三成的遠景如何實現?

◎ 謝志誠

和碩科技董事長童子賢倡議台灣能源黃金比例：三成綠能、三成核能、四成火力發電。因童身兼總統府「國家氣候變遷對策委員會」副召集人，其倡議加上藍白力推「核能電廠延役修法」，致使「非核家園」理念在臨門前被反踹一腳且得進入延長賽的嚴峻考驗。

童的「核能發電三成」遠景如何實現？且讓數字說話。台灣核能發電占年度發電量的比例，曾於民國七十四年達到最高峰五一．七一%，後因反核意識抬頭，除既有三座核能電廠的六部機組（總裝置容量五一四四MW）外，迄今沒有新增的核能發電機組加入商轉。但因國內用電需求日增，在各類型的公民營電廠紛紛加入發電行列之下，非核發電機組容量從民國七十一年的八六三○MW增至一一二年底的六二一四三MW，且發電能源也走向多元化，導致核能發電機組容量的占比從民國七十一年的二七．三十一%，下降至一一二年的二．九七%，核能發電占比到去年底是六．三一%。

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若要讓核能發電占比提高至三十%，則以一一二年底非核能發電機組容量（六二一四三MW）為基礎，除讓三座核電廠無損回歸（五一四四MW）外，新增核能發電機組容量必須滿足：（新增核能發電機組容量＋五一四四MW）÷（六二一四三MW＋五一四四MW＋新增核能發電機組容量）＝三十%。也就是說，要能實現童先生核能發電三成的願景，需要新增的核能發電機組裝置容量二一四八八MW。它是什麼概念？核四廠兩部機組的裝置容量是二七○MW，二一四八八MW等於「需要至少八座核四廠」。核三廠兩部發電機組的裝置容量是一九○二MW，二一四八八MW等於「需要至少十一座核三廠」。

童於今年六月二十日的簡報《談電力的能源配置與產業發展》第六十三~六十四頁提到「只在原核一~核四廠址內，每一廠置放四個機組。」童以核三廠為例，認為核三廠的面積（三．三平方公里），目前僅安置二座九五一MW機組，論土地空間可再安置四座OL-like的一六○○MW機組。但核一~核四各安置四座OL-like的一六○○MW機組，合計也只是二一四八八MW的三成，況且地方政府和居民會如何反應？

童主張使用的OL-like機組，就是歐洲壓水反應爐（EPR）。在去年二月美國智庫能源經濟與金融分析研究所（IEEFA）公布的報告《European Pressurized Reactors (EPRs)： Next-generation design suffers from old problems》顯示，這由法國電力公司EDF設計的五座歐洲壓水反應爐似乎問題重重。

（作者是台灣環境保護聯盟學術委員）

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