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自由廣場》新住民所需非保障/反對放寬單一族群的入籍年限

2024/07/19 05:30

◎ 阮氏清金

身為來自越南，今年剛拿到永久居留權的菜鳥，我認為新住民需要的根本不是「保障」，而是需要成為產官學界的人才，為他們導入就業和企業市場的實際需求。

我反對單一放寬某特定國籍移民的台灣入籍申請年限，因為這對其他國籍的人非常不公平，對一個越南人而言，國籍是在地福利，也是神聖的，本來就不應刻意針對某一個特定族群去放寬，該放寬的對象，理應是對台灣社會、中華民國國家產業、國防、經濟有貢獻的外籍人士，這才是正確之道。

因此，該放寬的是政府的眼界與策略方向。新住民也是人，和一般台灣人一樣，尤其來自東南亞各國的我們，並沒有比較笨，能力沒有比較差、學歷也沒有比較低，我們需要的並非保障，而是可否運用自己的特有優勢以貢獻台灣、中華民國的部分。

新住民保障法的存在，和母語教育一樣，都是錦上添花，對實質經濟和國家方向並無太大幫助，且把新住民當成弱勢在看待。應該是以政策鼓勵新住民學習母語，且讓這些母語足以幫助他們未來就業或一展長才，這才是重點。

比方說，父母其中一方是越南人，小孩若會越南文，是否可為孩子提供獎學金，讓他們進入某些科系就讀；又或者小孩當兵，不管義務役或志願役，可以甄選為軍情、國安、調查局、政戰局、海巡署等情報單位，接受情報和格鬥訓練，學習軍事、情報的越南文；又或者就讀陸軍官校或其他軍官、士官學校，可否編列為特殊人才，把原本被社會認為不光彩的身分印記，轉變成光彩且實用的才能。只有弱勢才需要保障，我們真的不需要。

早在八年前，不少台商從中國轉移到東南亞時，就不停反映他們缺乏理解東南亞各國的台幹，而政府完全沒有解決這項難題，雖然二○二二年台商投資東南亞數量已超過中國，但絕大多數仍與中國藕斷絲連，只因中國掌握了菲律賓、印尼、馬來西亞和泰國的華商網路，台商因對在地不理解，自然得須要這些華商的帶路。因此，著手解決東南亞人才庫的缺乏窘境，遠比新住民保障法更加有利新住民。

（作者是每天學越南語創辦人兼執行董事）

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