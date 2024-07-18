新聞線上》國會亂了半年之後

記者陳杉榮

立法院會期七月十六日休會了，亂了半年的國會濫權擴權大戲，暫告落幕，飽受立委咆哮叫囂砲轟幾乎神經衰弱的台灣選民，稍微獲得喘息，圖個耳根清淨，並靜候大法官釋憲結果。但國會擴權法案可能經大法官解釋而終止，國會濫權的戲碼則不會因時間而改變，賴清德、朱立倫和柯文哲這三位政黨主席，也是台大同年入學的同學，如果沒有做出調整，政治氣氛不會改善。

總統大選侯友宜和柯文哲「藍白合」不成，賴清德以四成選票當選，立法院的席次結構也改變，藍白聯手杯葛施政一如預期，而「藍白壓綠」結構事出有因，一來民進黨還殘留「完全執政」的心態，放不下身段向在野黨請託，二月到五月是政權轉換交接階段，蔡英文交棒賴清德，雖是同黨，畢竟不同，蔡賴同時錯失了與在野黨示意的機會，俗話說「見面三分情」，基本的禮尚往來都沒有，國會當然砲火相向。

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話說回來，柯文哲是有誠信的領導人嗎？回顧蔡英文和柯文哲的互動，以及綠營人物和柯的往來，通常都是以不愉快和尷尬窘迫收場，即使賴清德「直顧茅廬」向柯請益，可以換來合作嗎？只怕令人存疑。至於朱立倫，看似溫和，每天當個時事評論員，他曾喊話賴清德進行政黨對話，可是與對岸唱和「反對台獨」，對民進黨的敵意不低，這應該是賴清德不願意移樽就教的考慮。

在國會運作方面，柯建銘老謀深算，判斷精準，但他殘留完全執政的慣性思維，以及隱隱有輸不得的恐懼。他了解傅崐萁，也了解國民黨，他了解黃國昌，更了解柯文哲，痛批藍白毀憲亂政，醜話講在前面，卻往往應驗。傅崐萁曾是他的小老弟，柯文哲是他的政壇後輩，老柯講重話，小傅不聽，小柯不理，整個會期藍白聯手國會濫權擴權，就這麼一件一件玩下去。

國民黨會變嗎？朱立倫要穩住他明年改選的黨主席連任，必須是「鷹派」。傅崐萁還有很多議案，不太可能從此收手。民眾黨會變嗎？後年才有選舉，柯文哲不會怕，黃國昌不用怕，民眾黨立委都是不分區，不怕被罷免。既然未獲綠營以禮相待，「站高山看馬相踢」，挺藍不會變。

民進黨政府要怎麼辦？如果不改變執政者的老大心態，如果還習於政令宣導，如果還慣於痛罵在野黨，卻輕忽與台灣人民對話，輕忽與公民團體對話，輕忽與在野黨溝通，那麼國會亂象必將繼續，執政黨難脫干係。賴清德總統和朱立倫、柯文哲兩位黨主席既是台大同學，也是舊識，在國家面臨國際局勢重大變化之際，「求同存異」打個招呼照面，應該沒那麼困難吧！

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