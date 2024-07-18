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自由廣場》可替代選罷法連署用的身分證影本 身分證背面綠色十碼具備唯一性

2024/07/18 05:30

◎ 呂勝峰

一九八六年全國換發第五代國民身分證後，常遭偽造，甚至有外流真身分證基材偽造身分證，當年全國戶政系統建置尚未完善，偽造的身份證確實真偽難辨。內政部研議提高第六代身分證防偽措施，公開徵求身分證格式設計。評審合格兩單位，筆者所帶領團隊有幸入選，榮獲內政部長特別親頒獎狀。

身分證包含個人基本資訊，護照依身分證才可請領，可見身分證是個資的最高位階。多年來全國各政府機關、公務單位、民間團體、行號等以方便認知的理由，無限制的要求國民提供身分證影本並存查。明知蒐集身分證影本抵觸個資法，更有違憲之慮，但專制餘毒陰影，國人深感無奈又投訴無門。

筆者因入選身分證格式設計，有多次機會參與第六代現行身分證格式及防偽內容討論，對身分證實體結構相當瞭解。現行第六代身分證是採紙卡護貝，明暗各種防偽措施廿餘項。為了防堵身分證真材料流失偽造身分證，設定每人固定的統一編號十位數，加紙卡十位數，加護貝膠膜十位數，在發證時三組十位數碼隨機組合，建立該身分證的隱形證號。紙卡與膠膜各有十億組數碼，完全不重覆。國人若重新申請身分證，紙卡號與膠膜號也跟著改變，取代原證隱形證號，原證號同時宣告作廢。若紙卡與膠膜號碼被盜用，只要重新申請身分證，則隱形證號自動改變，若再出示舊身分證，戶政系統立刻回報該舊身分證無效。

若為確認身份且要兼顧個資保密，並不須提供個人身分證統一編號，只須寫出身分證背面右下的綠色十碼（紙卡號碼）即可。此碼人人不同，表面看只是一串毫無意義數碼，却可透過戶政系統追查該人身分證全部內容，戶政系統會回報身份真、假，而不顯露個資。戶政系統只允許合法查閱，如有必要可要求查看核對身分證正本紙卡號碼即可確定身份認證，完全不需交付身分證影本，是身分證影本的替代方案。

綜上說明，身分證背面右下十位綠碼是關鍵號碼，可完全取代替身分證影本。如選罷法要求的上百萬份連署書，中選會只須向內政部申請協助，只須數小時全部完成核驗，分類、統計，身分證影本由身分證綠碼取代，可節省極大社會資源的浪費，更可防堵非法詐騙。最好立法取消非必要不得蒐集身分證影本，保障國人隱私權。

我國紙卡護貝之身分證曾被汚名化為落伍證件，但因特殊結溝，可附加極多防偽措施，發證時明碼轉隱形證號更是全球首創，國際ID界公認我國身分證防偽格式設計為最高等。

（作者是防偽科技公司退休）

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