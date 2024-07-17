自由廣場》（鏗鏘集）權力之光；權力之影

◎ 李敏勇

五二○賴清德總統就職、蔡英文卸任之前，沒來由的曾掀起一陣阿扁前總統特赦風波。空穴來風，畢竟只是揣測、放話。扁卸任總統，戴上手銬的那一幕，在許多人心中，應是毋甘、不捨，但也凸顯台灣政治的諸多問題。

扁和馬都出生於一九五○年，兩人都出身台大法律系。相對一九二○世代的李登輝，兩人出任總統，跳過一九三○世代群，這是戒嚴體制長期「蔣總統」人才塞車的後遺效應。如果一九三○世代的林義雄接續了李登輝，扁會有這樣的際遇嗎？台灣的政治改革情勢發展又會如何？

請繼續往下閱讀...

這也只能怪扁自己的權力心了。一九九八年，時任台北市長，施政滿意度明明居高，仍然連任失利，在天龍國敗於馬英九。民進黨支持群不捨，支持扁競選總統，拜時任民進黨主席林義雄的禮讓，解除阻礙條款，造就了寧靜革命的收成者陳水扁成為政黨輪替的首發總統。

林義雄應該也有總統夢，一九八八年二二八林宅血案後，他去國懷鄉之旅多年，回到台灣時帶來他草擬的《台灣共和國憲法》，擘劃台灣新國家的藍圖。但政治之子扁失利台北市長連任之役得到社會疼惜心，加上政治的我要、我執，林義雄順勢成就扁，完成了政黨輪替。林義雄從而投入在宜蘭老家的「慈林」社會工程，扮演社會改造運動推手的角色。

權力是微妙的東西，可以讓政治人物享有崇隆地位，也會讓人身敗名裂。先是紅衫軍之亂，不無民進黨脫黨同志藉機生事，更多的是中國國民黨人興風作浪，當然也有正義凜然的台灣知識界改革論者恨鐵不成鋼。其實清廉政治，中國國民黨是沒有資格說嘴的。

扁在二○○○年當選總統，寧靜革命的榮光照耀。當年，許信良脫黨參選；也有總統夢的施明德後來與民進黨貌和神離，最後以紅衫軍反扁，留下由中國國民黨人浮誇的蓋棺身影。民進黨扮演改革角色，但黨人形形色色，權力的染缸也會讓人有些人變色。

扁的捨我其誰，留下台灣政治傳奇。但看民進黨人有多少為權力位置而翻臉轉向，同志反目的例子。林義雄、施明德相比，人格高下立判。權力之途，存在著人間的光影形跡。鄭文燦以野百合學運世代踏入政壇，竟以涉貪被收押，過程充滿政治。政治家、政客混淆在權力的檯面，歷史自有評價，政治人物慎乎！

（作者是詩人）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法