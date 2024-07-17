自由廣場》肅貪應同步推動企業反貪腐

◎ 楊永年

鄭文燦因土地變更案收賄案遭收押禁見，據報導，其中台塑企業某高層涉行賄五百萬，震驚台灣政商界。此案存在著政府與政治的體制與體系的問題，也曝露企業體制或文化長期存在的貪腐問題，不僅影響民眾對政府與政治的信任，對企業形象與永續發展，也是一大傷害。本案為政商關係畫下警戒線，其氛圍就是反貪腐的內涵。

推動政府與政治反腐的同時，也應積極推動「企業反腐」，以避免重蹈覆轍。以本案分析，倘若沒企業行賄，就不致有貪瀆。公務員涉貪，適用貪汙治罪條例，量刑非常重，具一定嚇阻作用。反觀企業反貪腐（包括行賄與收賄），比較不受重視。

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筆者參加國際透明組織（屬國際非政府組織即INGO）主導，兩年舉辦乙次的「國際反貪腐會議（IACC, International Anti-Corruption Conference）」於今年六月十八–廿一日在立陶宛的維爾紐斯舉辮。其中「企業廉潔」是重要議題，基此，聯合國全球盟約（UN Global Compact）在IACC組織了兩場企業廉潔論壇。聯合國全球盟約共有十項準則，和聯合國永續發展十七項目標密切相關。其中第十項明訂「企業界應努力反對一切形式的腐敗，包括勒索和賄賂」。

推動企業反腐有助企業永續發展，也可與世界（聯合國）政策接軌。華人社會素來講究人情與關係，長期以來型塑出的企業文化，可能根深柢固，不利永續發展。台灣企業與社會氛圍正如火如荼地推動ESG（環境、社會、治理），卻未能將企業廉潔導入ESG的內涵，顯有不足。筆者發現聯合國全球盟約辦公室已有完整論述，認為企業廉潔應納入Ｇ（公司治理）的部分，再透過Ｇ來影響Ｅ（生態）與Ｓ（社區）。綜言之，企業有責任推動反貪腐，但面對社會制度影響，政府與政治也不能置身事外。或在政府政策支持下，比較有助於企業反腐。

（作者是台灣透明組織常務理事）

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