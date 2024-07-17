社論》馬英九不知道的劉曉波

七月十三日，星洲日報刊登馬英九專訪，似乎是作為他的生日禮物。專訪從時間與內容來看，相當搭調中共二十大三中全會。姑且劃出幾個重點：一、美國會了解有些領域不可能永遠領先中國，雙邊和平競爭對雙方都有利，他對美中關係沒有那麼悲觀。二、國民黨和平統一立場未變，也不能改變，在台灣真正支持台獨的人並不多。三、相信中國也不願輕易動武，美中都不願台海發生戰爭，用英文來說是「不是不可能，但不太可能」。四、不管怎樣務實，台獨都不可能實現，這絕對不是非常務實的事情，有時覺得賴清德有點天真。要當初主張「總統委任直選」的馬英九尊重主權在民，果真比駱駝穿過針眼更困難。

「同屬一中、反獨促統」，是習近平們與馬英九們的通關密語，柯文哲們走近它，賴清德們遠離它。反獨促統者所謂的「和平統一」，核心根本不是「和平」，而是台灣「棄械投降」，令中國不必冒台海戰爭的代價，尤其是與美日等進行決戰。也就是，以最低的成本，甚至是零成本，便完成「祖國完全統一」，進而控制第一島鏈，將保存的實力用在此後的挑戰美國霸權地位。馬英九的內心深處，恐怕不是不願見美中決戰，而是向北京獻策，應先「和平統一台灣」，再跟陷入政治混亂的美國比賽百年馬拉松。所以，他提醒：越往前發展的話，中國就會越謹慎，因成果得來不易，不要一下子遭遇到傷害。馬英九，中國心，祖國情，濃得化不開。可是，中國人民也當看清，那是一種「愛中共不愛中國」的虛情假意。

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「化獨漸統，全面振興中國」，台灣民主社會，國家並不正常，人民各有想法，這是馬英九的選擇。只不過，他口中的「全面振興中國」，令人感到十分刺耳。七月十三日，也是中國諾貝爾和平獎得主劉曉波逝世七週年紀念日。這位「中國的良心」，一九八九參加六四抗議，二○○八主要起草「零八憲章」，二○一○獲頒諾貝爾和平獎，但他被關在黑牢無法領獎，二○一七因肝癌病逝獄中。「零八憲章」，標誌著中國公共知識份子的願景，他們高倡自由、人權、平等、共和、民主、憲政等，主張修改憲法、分權制衡、公職民選、司法獨立、軍隊國家化、開放黨禁等。再早二十年，六四槍聲未響，「河殤」式的願景，也盼望「黃河最終要滙入蔚藍色的大海」，亦即，從封閉專制走向自由開放。當然，不同時代的努力，都被一黨專政了。維權律師繼續關押，三年疫情連老百姓的基本生活權皆遭清零。然而，馬英九只看到，「中國發展到目前階段，已取得不錯成就」，對「中國大監獄」視而不見、置若罔聞。

馬英九們，一心一意只想把台灣併入中國，完全不像中國的公共知識份子，全心全意思考、促成中國的民主未來。這樣的人，充其量就是「醜陋的中國人」。故而，他們對晉見獨裁者感到無上光榮，對於中國維權活動、海外民運活動則避之唯恐不及。劉曉波，當然是個禁忌的名字。猶記，被懷疑是中共地下黨員，前香港特首梁振英便曾質疑，劉曉波獲得諾貝爾和平獎的合理性，而鄧小平令中國民眾脫離貧窮，對中國和平同繁榮作出貢獻，更應成為首位和平獎的中國人。機會主義者，總是同一種思考模式。不難想像，馬英九們的中國願景，無非是不惜對內加強數位極權統治、對外追求蓋世武功，完成「秦始皇式」的「中華民族偉大復興」。一如經濟危機四伏，三中全會的基調依舊「食左不化」，警戒「食洋不化」。如此這般，對中國肯定是螺旋下墜的災難。

兩蔣時代，白色恐怖，殺人不眨眼，但以民主、自由解救大陸同胞的口號從未間斷。蔣氏政權結束，國民黨仍以「建立民主、自由、均富的中國」為目標。不幸的是，隨著台灣步入民主時代，馬英九們不僅仇視台灣的民主（因為剝奪了他們壟斷的權力與利益），甚至崇拜起對岸絕不容許民主萌芽的一黨專政，自甘墮落到形同中共領導下的應聲蟲。那些人，現在或許也得到中國網民、粉紅的按讚，其實，他們為獨裁政權助紂為虐，只是幫中國開往懸崖的失速列車加足馬力。相反的，前白宮副國安顧問博明說：「中國人不能擁有民主，不但的確是一派胡言，更是一種種族主義的觀念，說什麼中國人無法體驗民主、中國人沒有能力管理自己、中國人需要一個皇帝，這些實在是太荒謬了，因為台灣就是最好的反證。」博明相信，中國人民最終將證明他在這一點上是正確的。由此反觀馬英九們，真不知是天真還是壞。

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