自由廣場》無所不在的戶外二手菸害！

◎ 陳宏煇

《菸害防制法》自去（一一二）年三月廿二日修正施行以來，雖然全面禁止包含電子煙在內之各式類菸品並加重罰責，但走在路上還是隨處可見吸食電子煙或加熱菸的民眾，他們直接就在騎樓下或公車站牌吸食，完全不在乎他人的眼光。

同樣在國境之門的桃園機場也是一樣，日前筆者出國返台入境時，在桃園機場第一航廈第廿二根柱子等候接送時，聞到濃厚的菸味，原來桃園機場的吸菸區設置在第廿三根柱子位置，而很多人一出大廳就刁起菸吞雲吐霧一番，更令人無法置信的是，竟有一名旅客直接吸食電子煙，還邊吸邊吐煙走到第廿一根柱子，而保全看到也視若無睹。

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筆者認為，一般民眾如果將車輛臨時停在路邊紅黃線停等，只要有熱心民眾向派出所檢舉，馬上就有會有員警到場取締，而民眾吸食電子煙或加熱菸，雖然違反《菸害防制法》，但即有使員警在場，也不會取締。

《菸害防制法》雖然規定嚴格，處罰也加重，但取締卻相當鬆散，甚至不見有人取締，僅靠熱心民眾檢舉，即使吸食電子煙或加熱菸是違法的，但只見警察取締違規停車，卻不見衛生單位人員取締電子煙或加熱菸，而且電子煙體積小，要遮掩或收藏都很方便，想要抓也不容易抓到。

筆者呼籲，縣市政府衛生主管機關應增加稽查人力，嚴格取締違法吸食電子煙與加熱菸者，以減少民眾吸入違害身體的二手電子煙，樹立《菸害防制法》威信，否則法令訂定嚴格，取締卻相當鬆散，那「有」法和「沒」法根本沒差。

（作者是大學的生輔人員、菸害承辦人員）

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