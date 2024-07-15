自由廣場》稻米公糧政策只能二選一？

◎ 陳郁蕙

稻米公糧價格調漲議題，最近再引討論，正反意見雖異但都以提高農民所得為依歸，可惜論點仍聚焦於「調高」或「不調高」，我們不禁要問，是否還有其他選擇？

主張「不調漲」者，分析原因（刺激生產加深過剩、財政負擔等）並提出調高產銷契作集團產區及轉作等誘因；有其立論基礎，唯幾點仍待釐清：

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一、稻米產銷契作集團產區全國平均覆蓋率，二○二三年一（二）期作為十三．卅二％（十八．卅六％），花東地區覆蓋率更達六一．廿八％（六三．九一％），欲提高覆蓋率恐需更多誘因；二、不贊成調漲原因之一在於預算，採行配套措施造成的成本不宜高於調高價格所產生，且要注意是否真正照顧稻農；三、評估不調漲公糧價格下，強化轉（契）作、稻米產銷契作及相關措施是否執行到位，達到提高農民所得效果。

主張公糧調漲論點主要基於保障稻農所得，但只調高價格卻未有配套，不但對所得支持效益有限，也僅短期效果；此外每年稻米產量中約卅％繳交公糧，提高收購價並無法讓所有稻農雨露均霑。

二○一一年調漲公糧價，稻作面積由二○一○年廿四．卅九萬公頃增至隔年的廿五．四三萬公頃，二○一三～二○一九年面積甚至超過廿七萬公頃，一些論述將增加三萬公頃歸因於收購價提高，但政府二○一三年起推動調整耕作制度活化農地計畫，也使一些休耕農地恢復種稻（二○一三年約六七六三公頃）。依此估算，增加的三萬公頃是保證價格提高與活化休耕地等兩項政策積累效果，在考量保證價格調高與否，須作更完整政策評估。

在適當調高保證價格照顧稻農同時，政府提出「一集、二轉、三加三」有部分可做為調整稻米生產配套。調漲公糧價格的配套措施宜朝以下幾點進行：

一、稻米公糧保證價格調高，以稻農生產成本增加為度；二、加強推動雜糧生產，轉（契）作措施執行到位；三、搭配稻作四選三與大區輪作，各地區生產環境及耕作制度，適地適種並搭配輪作；四、農政單位對雜糧轉作獎勵，應落實契作建立整體產業鏈，強化國產雜糧加工與加值；五、發展良質米多元產品；六、雜糧與稻作收穫後烘乾、倉容間之競合問題解決；七、依水情進行大區輪作，利用科技有效調配水資源。

早期歐美、日韓均曾採行類似保價收購措施，但一九九○年代起紛紛進行改革，歷經多次調整才穩定且永續施政。各國經驗雖可參考，但畢竟農業環境與民情不同，我們必須有自己的制度。產業發展不只調整公糧價，也不希望每幾年就要是否調漲再做辯論。而值此各國對糧食自給率有新思維之際，若能藉此對稻米政策做全面檢討及改革才是長遠之計。

（作者為台大農經系教授）

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