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自由廣場》台灣能給英國大選什麼借鏡？

2024/07/14 05:30

◎ 施芳瓏

英國自從宣佈大選，沉靜地彷彿沒有競選活動，與台灣非常不同。在沒有選舉公報，我只好上網查看我選區的候選人，首要是其所代表的政黨和其政綱，而個人政見寥寥無幾。七月四日投票，我問鄰居去投嗎？他回說︰「不知道耶 … 一點也不鼓舞人！」 他反問︰「妳呢？」我告訴他︰「我已投完票，將與一位 BBC記者，共同撰寫關於英國與台灣選舉比較的文章。台灣年初大選的投票率七一．八六％。不知英國有多少？」沒多久，鄰居也剛投了票，我想台灣的高投票率激勵了他吧？！

英國的投票「選黨不選人」。鄰居對選舉的冷淡，我深有同感：我們 Hackney North是工黨的鐵板選區，工黨Diane Abbott 自一九八七年至今（即台灣自解嚴後的整個民主化迄今的卅七年），皆選任為我們的國會議員。這歸因於英國的選制：在選舉中勝出，候選人只要是該選區最大政黨的參選人，即使躺著選，也可以選贏。二○二四年大選，Abbott代表工黨再次「躺著當選」！勝選的因素取決於：政黨在該選區的支持度，及其支持者在全國選區的分佈。

英國向來以穩健的「兩黨政治」為楷模。從另一負面來說，「兩黨政治」意味著英國政壇長期被保守黨和工黨所掌控。這歸因於英國「簡單多數票當選」制度，有利於兩大黨。全國六五○個選區，在各選區以得票最多者當選，無論是否過半。議席占多數的政黨成為執政黨，其領袖為首相。這次工黨取得四一二席，占六三．卅八％ 議席，而其全國總得票率卅三．八％，無法充分反映民意，被批評為「脫鉤的系統」。當兩大黨愈來愈無吸引力，即使投小黨，那一票幾乎「不算數」 。

台灣的不分區比例代表制，或許值得英國參考。自二○○八年第七屆立委選舉起，一一三席中有卅四席「政黨票」的不分區立委。選民有兩張票：一張投區域立委，另一投不分區立委。得票率超過五％ 的政黨，以「得票率」×「卅四」=「不分區立委應選名額」，即該政黨的「不分區立委席次」，並按該政黨提名的「不分區立委名單」順位，依序當選。由支持的「政黨票」，小黨可獲得不分區立委席次，反映民意。

英國的「簡單多數票當選」制度，無法體現「代表性」的民主精神。這選制只對兩大黨有利，此次工黨（卅三．八％ ）加保守黨（廿三．七％）的總得票率僅五七．五％，尚有四十％的民意，只有限地被考量。

英國迫切需要選制改革！如果採用不分區比例代表制，台灣可作為借鏡，那份不分區立委名單，政黨不應以其利益或意識形態為考量，選民也必須審查所支持政黨的名單與順位，否則就失去了政黨票「反映民意」的原旨。

（作者為倫敦政經學院研究員）

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