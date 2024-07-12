自由廣場》基隆成為警察國?

◎ 陳啟濃

為了抵制罷免市長的浪潮，藍營找來一堆沒有投票權利的外縣市政壇名人，在街頭擺攤開講。有位年輕人在現場舉牌，卻被限定位置，有位婦人路過，竟然分局長親自出面惡言相向，還要求她限時離開否則要施以「保護管束」。

年輕人和婦人只是行使公民權利，卻被當作現行犯，相信當下感覺很不舒服，更會感嘆「基隆怎麼越來越像香港」。

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基隆市長好大牌，分局長更是招搖，這一幕「保護市長」的戲碼，讓人見識到公權力的濫用。連舉牌表達意見的言論自由都被壓制，還有人被限制行動，甚至妨礙人身自由。

分局長是警察大學畢業，理應受過法律專業教育，為何會上演這一幕荒腔走板的人權迫害劇情，莫非是想討好市長，保住自己的官位，或者是擔心自己表現不佳，會受到市長的清算鬥爭。

上次是警察受市府指示，夜襲侵害屬於私人店面的身家財產，基隆市成為「人權淪陷區」，市民失望，近日再次公然在街頭迫害公民的言論與行動自由，基隆市府已經完全無視人民才是主人的民權價值，累積起來罷免的民意，一定會更加熾烈。

倘若不罷免市長，全國警察將有樣學樣，不再當人民的保母，而甘心淪為政治人物濫權的工具。基隆人不只要為爭取自己未來的生活權利，還應為守護全國人民的人權而立下良好典範。這一仗，是在為確保台灣人民的自由民主人權而奮鬥。

（作者是政治評論員）

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