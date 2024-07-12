自由廣場》「總督」出自明代官制/無知港官摧毀漢族傳統文化

◎ 李廣智

香港立法會於七月十日通過《二○二四年成文法（雜項規定）條例草案》，修訂七十三條現存法例中，約三○○個殖民地時代的字眼，例如將「總督」改成行政長官。多名議員於二讀時要求政府加速法律「去殖化」，因為相關字眼對年青人有洗腦的作用。

總督一詞出於明代官制，管理多於一省之行政、民事與軍事。例如晚清北洋艦隊創辦人李鴻章就是直隸總督，主理直隸山東河南三省事務。而香港政務司司長於港英時代稱為布政司，布政司全名為承宣布政使司，主管一省民事與錢糧，可見當時英國為香港政府職銜訂定中文名稱時有詳細考據中國古代官制。

請繼續往下閱讀...

除此之外，英國政府更容許逃避中國政治災難到港的國學名家錢穆、唐君毅創立新亞書院，後來變成今天的中文大學。當時的英國政府才是真正保留中國傳統文化。反觀現今香港官員一方面梳油頭穿球鞋加人造纖維漢服推廣中華文化，另一邊卻將傳統文字視為殖民主義，欲除之而後快。其愚昧無知的本質與文革破壞中國傳統文化的紅衛兵如出一徹。猴子即便是洗了澡，穿了衣服戴了帽子，也是難改其猴子的本質，更何況猴子的衣著品味如此獨特。

中共所謂的「統一」不但指領土的統一，更是文化以及語言的統一。據二○一七年到二○一九年的統計，香港每天有約一五○名大陸新移民來港，加上香港生育率下降，而大多數中學與小學的學生（等於台灣的國小、國中與高中學生）來自大陸，講粵語的人口漸漸在香港變成少數，長此下去，粵語可能面臨絕種的可能。因此台灣人更應致力於推廣及保護屬於自己的語言，避免重覆粵語的命運。（作者是整理師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法