自由廣場》藍白立委表現不及格/憲法法庭是一面照妖鏡

◎ 王國論

憲法法庭○一七○召開國會擴權法案釋憲案的準備程序庭，僅先就有無作成暫時處分聽取意見，但準備庭中，檢視藍白立院代理人的不作功課，實深感遺憾，令人失望。

民主國家，一切國政方針，一以憲法的運作為依歸，並非如極權國家一人說了算；而既是憲政法治為依循，憲法法庭的程序運作，實無異憲政的實戰演練。

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立院藍白擴權案爭議已久，攻防雙方早亦該有心理準備，豈有一堆憲政法律專家到庭，卻猶表示：來不及閱卷。對「反質詢」的定義何在，無法回答，當庭表示：違憲一下下就好。

以一般法院實務案件而言，身為一個律師或案件代理人到庭前，不是早應預作準備，做足功課？開庭前，所有攸關本案的當事人倘若不了解案卷內容，如何開庭？實務上，若當庭發現疏懶之法官或審判長，才一面開庭一面翻卷閱卷，任誰都會大加指責，而我們對審判長的要求如是，卻反而自己來不及閱卷亦跑來開庭，何況是憲法法庭；更荒唐的是，有臉在庭上抱怨！憲政法院沒有舖紅毯伺候它，像是失禮了。

而本擴權案，一個最令人憂心的焦點，即是何謂「反質詢」，如果連訂出這條法律的立法者均無言以對，如何界定所謂「反質詢者」？試問，訂出這條法律的立委，跟極權國家的一人說了算，何異！

而只要有民主法制觀念的人，都不應該說出所謂的「違憲一下下沒關係」的話，憲政是國的根本立基，舉國共同遵守，更何況到庭者是立法院的代理人；現在極權國家，動不動就死人，但就是沒人敢吭聲，大概就是如斯危險的概念：死一兩個人有什麼關係，不知有哪位臺灣人認同「違憲一下下沒關係」的論調。

這個準備程序，立法院一方派出之代理人真是有趣，雖是立法院通過之法案，院長卻不出庭，派出的代理人竟是清一色之藍白立委，這不更證明，這個法案的畸形嗎！這真是立法院的法案嗎！

既然有此爭議案，就讓這些憲政的工作者上戰場演練演練，而到庭的兩造更應做足功課；菜都敢端上桌，卻沒心、沒膽把食材交代清楚，顯是失職。

（作者是律師）

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