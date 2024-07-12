晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》藍白立委表現不及格/憲法法庭是一面照妖鏡

2024/07/12 05:30

◎ 王國論

憲法法庭○一七○召開國會擴權法案釋憲案的準備程序庭，僅先就有無作成暫時處分聽取意見，但準備庭中，檢視藍白立院代理人的不作功課，實深感遺憾，令人失望。

民主國家，一切國政方針，一以憲法的運作為依歸，並非如極權國家一人說了算；而既是憲政法治為依循，憲法法庭的程序運作，實無異憲政的實戰演練。

立院藍白擴權案爭議已久，攻防雙方早亦該有心理準備，豈有一堆憲政法律專家到庭，卻猶表示：來不及閱卷。對「反質詢」的定義何在，無法回答，當庭表示：違憲一下下就好。

以一般法院實務案件而言，身為一個律師或案件代理人到庭前，不是早應預作準備，做足功課？開庭前，所有攸關本案的當事人倘若不了解案卷內容，如何開庭？實務上，若當庭發現疏懶之法官或審判長，才一面開庭一面翻卷閱卷，任誰都會大加指責，而我們對審判長的要求如是，卻反而自己來不及閱卷亦跑來開庭，何況是憲法法庭；更荒唐的是，有臉在庭上抱怨！憲政法院沒有舖紅毯伺候它，像是失禮了。

而本擴權案，一個最令人憂心的焦點，即是何謂「反質詢」，如果連訂出這條法律的立法者均無言以對，如何界定所謂「反質詢者」？試問，訂出這條法律的立委，跟極權國家的一人說了算，何異！

而只要有民主法制觀念的人，都不應該說出所謂的「違憲一下下沒關係」的話，憲政是國的根本立基，舉國共同遵守，更何況到庭者是立法院的代理人；現在極權國家，動不動就死人，但就是沒人敢吭聲，大概就是如斯危險的概念：死一兩個人有什麼關係，不知有哪位臺灣人認同「違憲一下下沒關係」的論調。

這個準備程序，立法院一方派出之代理人真是有趣，雖是立法院通過之法案，院長卻不出庭，派出的代理人竟是清一色之藍白立委，這不更證明，這個法案的畸形嗎！這真是立法院的法案嗎！

既然有此爭議案，就讓這些憲政的工作者上戰場演練演練，而到庭的兩造更應做足功課；菜都敢端上桌，卻沒心、沒膽把食材交代清楚，顯是失職。

（作者是律師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書