自由廣場》興建東部戰備跑道 刻不容緩

◎ 宋磊

長期以來，空軍為防範機場跑道遭到解放軍飛彈摧毀時，飛機無法正常起降，特地於高速公路規劃戰備跑道因應。目前全台的戰備跑道分布主要集中在西部地區，包括花壇、民雄、麻豆、仁德與佳冬戰備道，前四條分布在高速公路，唯有佳冬戰備跑道位於台一線的部分路段。

然而，近年隨著解放軍海空軍不斷延長飛行距離，加上解放軍的空中加油機、航空母艦的服役，解放軍各型機種繞到台灣東南與東部飛行的頻率快速增加。以往空軍位於佳山、志航基地因有地下洞庫、聯絡道的設施，向來被視為空軍最後的反擊兵力所在，如今在解放軍頻頻的威脅下，佳山與志航的基地安全備受考驗，為此空軍於東部規劃增設一條戰備跑道，分散戰機的起降風險為務實的政策選項。

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從國防安全與空防的角度而言，筆者贊成空軍於東部增設一條戰備跑道，或許反對者會認為，台灣已在解放軍火箭軍飛彈、巡弋飛彈的打擊範圍，多增設一條戰備道豈不是仍會遭到解放軍的火力打擊？該論點並非完全錯誤，但以台澎防衛作戰的角度來說，台灣身為守方，多開闢新的戰備跑道、武器儲藏點，越能增加解放軍的攻台成本，也就是說，從防禦台灣來說，為分散解放軍的彈道飛彈之攻擊，空軍未來於東部增設一條全新的戰備道有其必要。

以台灣西部高度城市化的發展來說，幾乎已無任何增設戰備跑道的空間，東部相較於西部開發較少，也是人口相對稀少的區域，於花東增設一條戰備跑道為不得不的考量，也是一個對於「台澎防衛作戰」較優的選擇，畢竟在建軍備戰的同時，東部民眾也需考量戰時空軍戰機如何進行疏散、保存戰力，而非一面倒的站在自身立場，來反對空軍於東部增設戰備跑道的政策。

（作者為淡江大學戰略所博士生）

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