自由廣場》（北社評論）凝聚「台灣精神」 對抗紅藍白亂台！

◎ 陳慶坤

賴清德總統在就職演說強調中華人民共和國和中華民國互不隸屬後，中共就藉機軍演施壓，但兩岸「互不隸屬」絕非升高兩國或台灣朝野對立的禍首，因前任總統馬英九、蔡英文都做過相同宣示。真正的事實是國際局勢形移勢轉，中國共產頭子習近平稱霸世界的野心，及紅藍白在台灣取得「亂台」的有利地位，已對台灣政治生態展開腥風血雨般的鬥爭。

五十年代台灣人面對中國國民黨極權統治的禁錮、宰制，反抗勢力動輒被抓捕、酷刑、槍斃；七十個年頭之後，在自由民主的台灣，我們依舊必須對抗內外兩股邪惡的中國勢力，何其荒謬，令人喟嘆！只是民進黨在進入「中華民國」黨國體制之後，從台灣獨立到台灣前途決議文，從體制內改革到中華民國台灣，因對抗國民黨所凝聚台灣主體意識之「台灣精神」，已被分化、收買、裂解、淹沒。早期力挺民進黨的台派團體，也在民進黨執政下意見分歧。期待民進黨執政者應不忘初衷，凝聚台灣共識，破解紅藍白據台的野心陰謀。

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今年五月十七日為表達反對國眾兩黨配合中共、推動國會擴權及對中國有利相關法案，具有台灣精神的「青鳥行動」終於再度聚集，展現公民團體的力量。香港反送中運動，千千萬萬港人熱烈響應，卻在中共強力介入之下，香港的希望永遠破滅，台灣人不得不慎。

過去民進黨政府為了團結台灣，企圖與國民黨和解，在轉型正義、威權遺址及追討黨產方面縮手，卻換來國共聯合意欲拖垮民進黨的報復，這是真心換絕情！

長期力挺民進黨的台派團體則是「衣帶漸寬終不悔」不離不棄，前輩熱愛台灣的「台灣精神」依然存在，令人敬佩。如今以年輕人為主的「青鳥行動」再起接棒，結合老中青世代，團結一致共守台灣。

面對政治新局勢，民進黨若以過去對抗國民黨的戰術，已不足以因應「國共聯手滅台」的策略，誠摯呼籲民進黨，台灣面臨新困局的因應之道，就是重新凝聚、喚回「台灣精神」，結合國際民主同盟，才足以抵抗同屬邪惡的紅藍白集團。

（作者是北社社員，中央大學哲學博士）

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