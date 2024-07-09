自由廣場》白椅吃球亂象 請蔣萬安快解決

◎ 胡嚴

台北大巨蛋日前舉辦中華職棒統一獅與中信兄弟比賽，岳政華擊出右外野深遠飛球，小白球卻遭大巨蛋的白色系座椅「吃掉」，引發判決爭議，儘管動用電視輔助判決系統依然無解。對此，台北市長蔣萬安只回應，大巨蛋白椅在二○二二年七月柯市府時就已安裝完成。

蔣萬安的回應，令人難以接受，因大巨蛋落成使用時，蔣市府將功勞往自己身上攬，如今設備有瑕疵，就甩鍋給前朝，如此爭功諉過，吃相難看。

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市政是一棒接一棒延續，每項建設都有前人的功勞，以大巨蛋來說，歷經好幾任市政府參與，如今啟用打球，也是一任接一任累積所致，蔣市府獨攬功勞，讓人看不下去。

請搞清楚，應該出面解決問題的是現任市長，而非當初安裝座椅的前市長，請蔣萬安提出解決方案，讓爭議早日圓滿落幕，市民不想聽口水戰，只要有效的解決方案。

蔣市長受訪時也自爆，上任後首次造訪大巨蛋時，就有記者針對「白椅吃球」問題提出質疑，既然如此，為何迄今仍未解決問題？若非市政府怠惰，就是無力解決，如今幾乎造成職棒全武行，豈能說不嚴重？

白椅吃球問題，不但影響國內棒球比賽的公正性，將來台灣申辦國際比賽主辦權，也可能因而遭駁回，球員和球迷的權益也會被侵害，筆者是資深棒球迷，呼籲台北市政府和遠雄公司應面對問題，盡快提出有效的解決對策，還給我們舒適公正的比賽環境。

（作者是國小退休教師）

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