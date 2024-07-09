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自由廣場》經貿外交突破 為郭智輝按讚

2024/07/09 05:30

◎ 林逸民

在野黨各種莫名其妙主張在政壇上吵吵鬧鬧之際，來自產業界經營專家的新任經濟部長郭智輝，正默默隨著賴清德總統，開啟重大的經貿外交突破，與德州建立深厚戰略夥伴關係。

美國德州州長艾波特（Greg Abbott）訪台，前（七）日與經濟部長郭智輝簽署「經濟發展合作意向書」，更宣布成立德州在台辦事處。台灣把美國的「State」翻譯為州，其實英文原文就是國家的意思，因為美國是聯邦國家，正式名稱是「合眾國」，也就是眾多的國家聯邦所合成。德州在台辦事處，其實就是德克薩斯「國」在台辦事處，意義重大。

德州的經濟規模超過澳洲、加拿大、義大利、俄羅斯，若以國家視之，則在全球是僅次於美國及中印日英法德的第八經濟「大國」。德州先前在墨西哥設立國外辦事處，台灣是本世紀第二個海外辦公室，可見對台灣的重視。

這也歸功於台灣人民本身的成就，二○二三年台灣是德州在亞洲的第五大進口來源國，也是第五大出口市場，過去台灣與德州經貿關係並非如此緊密，隨著美中貿易戰、台商棄中轉美，以及德州右派執政，對市場友善的租稅及法規環境，吸引台灣企業前往投資，彼此的貿易因而快速成長。

德州州長艾波特對台灣關係的重視不只貿易，他更特別強調台灣為一個「國家」，此次為德州與台灣「國家」的簽約，德州了解在台灣「國家」設立辦事處的重要性，也明白要展現德州與台灣團結一心極為重要，不只是雙邊貿易，而是要向全世界表明德州「與台灣站在一起」，因台灣的經濟越強大，更能對全球未來發揮重要影響力。

艾波特州長所指的重要影響力為何？當然就是台灣抵抗全世界的重大威脅：專制極權毫無人性且侵略成性的野蠻中國。台灣身為捍衛民主價值的第一線，如今真正是「民主燈塔」，只有全人類共同協助台灣、遏制中國的野心，人類文明才有光明未來。

日本友人高舉「台灣有事就是日本有事」，讓台灣人感動萬分，但台灣有事不止是日本有事，更是全球都有事，德州的舉動再度告訴我們，全世界都認為台灣的存亡攸關人類未來。郭智輝在賴總統領導下，剛上任就成功為台灣開拓新關係，接下來的表現也更值得期待。

（作者是福和會理事長、台灣聯合國協進會理事長）

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