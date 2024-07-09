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自由廣場》（李筱峰專欄）既不認同「互不隸屬」 中國國民黨可以回

2024/07/09 05:30

上海有一個台灣研究所，是專門收集台灣資訊，研究台灣政局，分析未來走向，提供中共當局對台策略的智庫。今年我們總統大選之後，他們對台灣政局做了詳盡分析，最後提供給中南海的結論是，中國國民黨此後要在台灣總統（他們稱領導人）勝選的機會很低，所以我們（中共）要設法掌握立法院、地方縣市長、鄰里、各媒體及宮廟。要透過內外宣的資訊戰，影響台灣民意。

其實不用他們下此結論，我也知道中共早就如此這般。廿三年前我在拙作〈中國武力犯台會先攻佔哪裡？〉早已說明中共哪裡都不會攻佔，他們會先攻佔立法院。「當呼應北京的一個中國的聲音充斥在立法院的時候，北京連出兵都不必要，台灣就自然投降了，所以中國一定會先攻佔台灣的立法院。」

十八年前，我也發表〈從一張漫畫談國共合流之必然〉（二○○六年十二月卅一日本專欄），如今我的斷言都已歷歷在前。

從這屆立法院開議以來，藍白兩黨的言行、提案（譬如修法擴張調查權，侵害人民權利與民主政治的權力分立原則；編列天文預算要貫穿中央山脈修建花蓮高速鐵路；金門馬祖的建設要引進中資企業…；日前又提出憲法訴訟法修正案，把大法官人數固定為十五人才能議決，十月大法官一半卸任後，他們只須否決大法官任命，憲法法院勢必停擺，違憲審查就無法進行）都在在顯示，這群政客目的在摧毀台灣的民主政治，搞垮台灣財政，為中共統戰鋪路！

再者，自李登輝、陳水扁、蔡英文到賴清德，已明白指出在台灣的中華民國與中華人民共和國互不隸屬，這是現狀事實的陳述，誠如日本學者若林正丈教授所指出的「中華民國台灣化」，藍營集團卻暴跳批罵！

歷史的發展實在弔詭，民進黨過去主張建立台灣共和國，但執政之後，盱衡內外情勢，而接受「中華民國」國號；反之，過去宣示要消滅共匪、保衛中華民國的中國國民黨，現在卻與「共匪」站在一起，不能容忍中華民國與中華人民共和國不相隸屬。

關於台海雙邊關係，民進黨與中共都表明得極清楚而具體：民進黨以兩國關係平等相待，希望經濟互惠、文化交流，至於政治則各自獨立發展；中共也很清楚，認定台灣是他中華人民共和國的一省，勢必併吞掛名中華民國的民主台灣。

唯獨中國國民黨對台海雙邊關係始終口含滷蛋，說不清楚。中共要消滅中華民國，你們毫不吭聲；民進黨繼續沿用中華民國，你們卻不能容忍！

既然你們不能容忍在台灣的中華民國與中華人民共和國不相隸屬，既然你們認同一個中國，那麼我建議你們趕緊與中共當局交涉，具體討論何時讓你們搬黨回祖國，與中共公平競爭也吧！要當他們使喚的小弟也好。否則，你們賴在台灣「能撈就撈，能混就混，把這個政府拖垮」，正是證明我說的，你們真的是與中共裡應外合的中共在台代言黨！

（作者李筱峰是台北教育大學名譽教授）

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