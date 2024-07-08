自由廣場》國際抵制 中國電商低價包裹

◎ 陳永昌

歐盟對中國電動車加徵最高卅八％暫時性反補貼關稅，美國也自八月起徵收百分之百進口關稅。中國內需不振帶來產能過剩，以鄰為壑向外傾銷倒貨，挾中國官方長期補貼崛起的電動車只是冰山一角。

中國廠商削價競爭流血輸出，從成熟製程晶片到日用消費品，無論是已開發國家或開發中國家無一倖免，尤其弱勢零售服務業首當其衝，快被中國出口商品洪流淹沒滅頂，衍生嚴重商鋪倒閉與失業人口社會問題。

請繼續往下閱讀...

中國廉價品向外傾銷倒貨 品質沒保障

歐盟第一個跳出來，計畫取消現行一百五十歐元（約台幣五千三百元）免稅門檻，針對快時尚希音Shein、拼多多海外版Temu以及阿里巴巴旗下全球速賣通AliExpress等電商平台小額包裹課徵關稅，防堵中國低價商品源源不絕湧入。

來自中國的服裝、玩具、小家電與美妝品強力蠶食歐洲市場，除了侵害知識財產權仿冒品以及藥品等違禁品外，更挑戰商品檢驗制度，品質安全完全沒有保障。更何況中國電商平台掌握龐大海外消費者機密個資，構成資安的可能漏洞。

歐洲玩具協會發現，在Temu網站購買十九件玩具，全數不符歐盟安全標準，十八件更可能對兒童造成風險。南韓抽檢Shein網站兒童商品，一款童鞋塑化劑含量竟超標四百餘倍。丹麥消費者委員會警告：凡與皮膚接觸的化妝品與護理產品、兒童產品、食品相關產品、電子產品、安全設備及身體接觸衣物，最好都不要透過網路購買來路不明中國貨。

跟隨歐盟腳步，美國正研議取消八百美元免稅門檻。反制中國小額包裹新一輪關稅戰箭在弦上，與中國貿易互動越密切國家，越早受不了，越快付諸具體行動。

泰國政府七月五日起，取消價格低於一千五百泰銖跨境交易進口商品免稅政策，送泰小額包裹一律徵收七％增值稅。越南則於六月中旬提出《增值稅法》修正草案，建議對原本免稅小額包裹課徵十％增值稅。

早在去年九月，東南亞最大經濟體印尼即規定跨境電商平台不得銷售一百美元以下進口商品，成效不彰後不得不升級反制措施，準備對中國進口鞋類、服裝、紡織品、化妝品及陶瓷等產品，擴大徵收最高達百分之兩百懲罰性關稅。

各國紛紛圍堵抵制中國跨境電商小額包裹，形成另類「天下圍中」。（作者為企業專業經理人）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法