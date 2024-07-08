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自由廣場》從死人連署公投 談國民黨的浮動標準

2024/07/08 05:30

◎ 吳哲文

中國國民黨立院黨團在所謂國會改革法案引發民意強烈反彈後，為提高罷免難度、降低黨籍立委被罷免壓力，推動選罷法修法，日前立院內政委員會流會、草案未能出委員會後，雖然該黨業已撤下高爭議性的「提高罷免案通過門檻」案，不過，美其名宣稱「為了減少連署造假及冒名」，要求連署人檢附身分證影本、實則增加連署難度，將在八日再度叩關。藍委說詞與過去該黨發起的幾項公投案，廣泛出現的「死人連署」等造假紀錄，及該黨面對連署造假被指摘、與民進黨所提出的修法對案後，所展現的種種反應，兩相對照不免相當諷刺。

例如，二○一八年國民黨發起「反深澳電廠」全國公投案，在二階送交中選會的四十九萬二千多份連署書，共有近十八萬份不符規定，其中甚至還有一萬一千多份是「死人連署」；該黨同期所發起的「反空污」及「反核食」二項公投，也各有一萬一千多份的「死人連署」，「死人連署」可說是該黨當時衝高連署數、增添民意正當性的慣用手法之一。

但，國民黨立委們在面對連署不實被摘發，及之後中選會與民進黨立院黨團所提出、包含「公投連署須檢附連署人身分證影本」的公投法修正案，不是說「中選會故意刁難」或「中選會與地方選委會串通阻撓」連署書查核等作業，就是拿二○○八年入聯公投舊案數據出入「使公務員登載不實」、及選罷法「意圖使人不當選」等事由，反控告時任中選會主委，再不然就是駁斥民進黨與中選會的公投法修法提案，說民進黨此舉不啻於擾民及干擾提案連署、違反民進黨打破「鳥籠公投」的信念，奇形怪狀不一而足。

兩相對照，可以發現，國民黨對於特定制度的內容，充滿當下的利益算計，既欠嚴格的學理依據，也無一貫的立場，如果他們認為罷免連署人須檢附身分證正反影本是嚴謹其事，那同樣是涉及公共事務的公投連署，為什麼就不用嚴謹？國民黨人在推動罷免連署的修法前，要不要先為過去公投連署的各種造假，向社會大眾鄭重道歉？

（作者從事服務業、兼業作家）

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