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社論》遠離中國 走向幸福

2024/07/08 05:30

賴清德總統就職五十天以來，並沒有蜜月期，內部壓力來自藍白合流的國會擴權；外部則是對岸的中國。儘管如此，台灣社會依然照自己的旋律運作，從蔡英文到賴清德的權力轉移，仿如一種華麗轉身，尤其金融市場發出亮麗的光芒，台積電股價站上千元，帶動台股從小英留下的兩萬一千多點，短時間漲了兩千點，前景一片看好。

台積電在美股的ADR（美國存託憑證）頻創新高，成為全球十大市值公司，在台股價也突破千元，成為台股的一盞明燈。但它的成就不僅在金融市場上，更代表台灣在AI時代的核心價值，因此受到全球與台灣投資人的肯定。去年，因為供過於求必須消化庫存，加上通膨飆升，景氣陷入谷底，但因AI產業的突破性發展，帶動先進製程晶片、伺服器、高速運算等的強烈需求，而台灣的半導體供應鏈正是這場AI革命的軍火庫，故而半導體產業明顯復甦，大量投資、研發的投入，有效帶動需求，使台灣景氣燈號連續亮出黃紅燈，加上出口成長，導致國內外研調機構紛紛調高台灣的GDP成長率。換言之，台積電對於台灣產業而言，並不是「一個人的武林」，而是代表完整的產業供應鏈，以及帶動經濟成長的效應。

誠然，台積電帶動的成長，相當強勁而且具有持續性，但總有人會在雞蛋裡挑骨頭。一是，除了台積電，台灣還有什麼？二是，質疑台積電為了建構完整的全球布局，而赴美、日等建廠，未來更可能擴及德國，台灣半導體可能被掏空。三是，台積電需要大量的水、電，將造成缺水、缺電的危機，不利於台灣產業發展與生態的平衡共生。甚至，有人把台灣過度依賴台積電的現象，貼上「荷蘭病」標籤，看似憂國憂民，其實就是囿於意識形態的偏見，看衰台灣而已。

事實上，台灣的產業雖有半導體的光芒萬丈，但在台灣各個角落卻存在許多默默打拚，專注於本業，且具有關鍵技術能力的隱形冠軍。這些隱形冠軍雖然規模不大，卻是供應鏈不可或缺的一環。此外，台灣的產業結構仍以傳產製造業為主，提供大量的就業機會，可說是穩定社會的重要功臣。而台灣的產業結構是否只依靠一座「護國神山」台積電？其實，台積電有今天的重要地位，係因完整供應鏈作為後援，無論設備、材料、散熱、先進封裝測試等，共同努力，打造出護國神山群。而台積電擴大海外投資，不但是全球化逆轉下企業合理的布局；更有地緣政治的考量。當前，地緣政治風險日益增加，攸關半導體產業的發展與穩定。《經濟學人》連續三年把台灣列為全球最危險的地方，而《彭博》不斷鼓吹供應鏈要移出台灣，可見國際社會因共同的價值與民主，而表達對台灣的支持，但對面臨中共的武力恫嚇，國際社會不免對於先進製程晶片大多在台灣生產的安全仍有疑慮，因此，在關鍵技術留在台灣的前提下，將部分產能移到國外，乃是一種周全的考量；台積電使世界走進台灣，而它的全球布局，更使台灣走向世界。尤有甚者，而這些掏空台積電的疑美論，明顯是中共認知戰的伎倆，政府必須有力駁斥。

不可諱言，台灣當前的經濟動力在於半導體產業，但政府的產業政策也沒有偏廢，仍然積極培育其它兆元級產業。最明顯的是，面對中國武力威脅而加速發展的軍工產業，以及日前通過的「再生醫療法」，在在展現政府對於扶植護國神山群的用心。就軍工產業而言，過去台灣受限於國際環境，無法取得尖端技術，更不能觸及敏感領域，因此軍工產業發展有限。如今，中國威脅與日劇增，全球民主國家均有深刻感受，一些國家不再視支持台灣為敏感，包括美國等更願意售台先進武器，以及先進技術。因此，國艦國造、潛艦國造等，均有重大成果。尤要者，當前不對稱戰術流行，烏俄戰場上無人機滿天飛，往往可以重創敵軍。以台灣擁有製造先進晶片的能力，與科技產業的發達，一旦投入無人機等不對稱武器的研發，要有突破性的成果，理論上並不困難。更重要的是，軍工產業對台灣而言，不僅是追求利益，更攸關國人的身家財產安全，尤應加速發展，不容延宕。而生技產業的發展，研發的資金與技術均非常重要。就人才而言，台灣有很多海外的專業人士，近年回國效力；另外，生技是一門燒錢的產業，近年台灣的資本市場蓬勃發展，很多生技醫療公司雖未獲利，卻在台股上市，可以透過資本市場獲得資金的供應，來推動必然大量燒錢的生技醫療產業，顯然具有更大的優勢。

台股在賴總統就職後，無畏中共的軍機艦擾台、宣布對「台獨」的無差別懲治、中斷ECFA部分關稅減讓，一再創新高，而台積電所領軍的資本市場榮景，與產業的發展與轉型，象徵台灣將踏入一個新的時代。國會的群魔亂舞，中共的耀武揚威、咄咄逼人，都可視為一種試煉，台灣最終仍將遠離邪惡中國，抵達幸福的彼岸。

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