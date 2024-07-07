自由廣場》只有翁曉玲 才能超越翁曉玲！

◎ 林志翰

當藍委翁曉玲談民意基礎時，指立委質詢閣揆是「上對下」關係，結果她只是一位政黨推薦的「不分區」立委，不是人民直接用選票選出來的民代，你我想罷免她都無計可施。

當藍委翁曉玲不斷拋出總統大選改二輪投票的構想，提出的國會濫權法案毀憲亂政，遭外界批評沒專業、沒學問時，她嗆聲她的法學素養和學問，輪不到這些人來評頭論足，也難怪她在立法院舉行的修法討論會時，酸言說這是沒有意義的討論，我就是比你們民進黨立委大、怎麼樣！只不過，翁曉玲的法學專業到底有淵博，其博士論文題目寫的是「電影置入性行銷」，只有九次引述，連報紙投書都可列為珍貴無比的學術著作，國民黨到底是提名了什麼樣的法學專家。

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近日，翁曉玲竟再度提出「憲法訴訟法條文修正草案」，明定大法官現有總額定義，為憲法所定總額十五人，深怕國會濫權法案釋憲案遭到宣告違憲，不但點名大法官的「政黨顏色」，更想直接沒收憲法法庭。只要沒有補足十五人大法官總額，憲法法庭不用開，違法濫權的釋憲案也不用受理。

筆者想問翁曉玲，您先生、馬英九前總統時代任命的大法官陳春生在您眼中是什麼顏色的大法官？您這些違憲毀政的無知法案或傲慢言論，可以禁得起自家丈夫的檢驗嗎？

（作者為國中教師）

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