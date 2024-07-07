自由廣場》數字會說話／台灣核電廠經得起強震搖晃？

◎ 楊木火

二○一五年六月台電委請國家地震工程研究中心，辦理「台灣地區核能設施地震危害評估專案計畫」。執行程序則依較不嚴謹的SSHAC Level 3 程序進行，於二○二二年底完成核一、二、三廠各別的「地震危害與篩選報告」；報告中載明各廠的地動加速度值（PGA）分為0.698g、1.272g、1.306g ，其值遠大於各廠的設計基準地震0.3g、0.4g、0.4g；台灣核電廠的防震能力明顯不足，當發生強震時，台灣核電廠根本經不起強震的搖晃！

上核安會網站，進入「核一二三廠地震危害與篩選報告審查案」的「台電公司評估報告」；可查到PGA值分別為0.698g、1.272g、1.306g ；其值遠大於各廠安全停機系統耐震能力0.51g、0.67g、0.72g，在強震下如果反應爐無法急停，將造成輻射外洩，甚至發生核災！

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二○一五年底定稿的專案計畫書中，至報告完成時，參與專家除蔡義本教授辭世未增補、張國鎮改換為黃世建外，參加「參與式同儕評鑑小組」、總技術整合專家及地震源特徵模型的技術整合專家都未更換；連意見長期受民進黨重視的陳文山、李錫堤教授都未列為團隊成員。「地震危害與篩選報告」可說是馬政府主導完成的，國眾兩黨立委在排審核電延役修法前，應好好研究此報告！

也請總統府國家氣候變遷對策委員會副召集人、和碩童子賢董事長，在發表核電延役言論前，應仔細研讀以上報告！

面對在野黨的核電延役修法，請賴清德總統立即指示經濟部、核安會要求台電，比照瑞士以更嚴謹的 SSHAC Level 4程序，對現有核電廠進行地震危害再評估，以更精準的科學數據來決定老舊核電廠是否可以延役 。

（作者為拆核四促進會總幹事）

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