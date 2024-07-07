自由共和國》周鉅原／美國大選前台灣應有的經貿戰略

美國2024總統大選結果牽動台灣與世界局勢。（法新社檔案照）

周鉅原／美國紐約市大學經濟系教授

二○二○年拜登總統提議成立一個「印太經濟架構協定」（ Indo-Pacific Economic Framework, IPEF），邀請了十三個印太國家參加。象徵性的表示︰美國回來了。

經過將近一年多的談判，各方期待IPEF能夠在二○二三年十一月美國主辦APEC的時候，可以完成簽署的願望，並沒有實現。在四大談判主軸當中，只有在供應鏈的堅韌、清淨經濟，以及公平貿易和反貪污的議題當中達成協議，在貿易主軸上即便是沒有開放市場，也談不攏。除了參與的會員國覺得只有設定貿易的規則，沒有提供更進一步的市場開放，等於是沒有胡蘿蔔只有棒子的貿易協定，紛紛感到興趣缺缺。其中印度就表示不願意參加IPEF裡頭的貿易談判。而有位回教國家的談判代表，更是說這等於是邀請他在回教徒齋戒的 Ramandan日子去參加一個宴會，餐桌上並沒有太多的東西可吃。

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雪上加霜的是來自於美國國會的反對。首先，不少的國會議員認為拜登總統在對外貿易的談判中，採取了繞過國會審批的程序，表示保留。更重要的是來自兩位同黨參議員的反對。其中 Sherrod Brown（俄亥俄／民主黨）。因為該州很多的重工業不斷的外移，嚴重的影響該州勞工的工作機會（該州是大選時候的搖擺州），所以正在準備二○二四競選連任的他，並不希望貿易協定給他的選區搶走選民的工作機會。另一位來自麻州的 Elizabeth Warren， 因為她擔心在數位貿易的主權方面受到了大公司的壟斷。雖然這兩種論斷，都是似是而非的民粹主義，正在準備競選連任的拜登總統只好將IPEF當中的貿易協定擱置下來。

政治氛圍 民粹保護主義當道

目前的政治氛圍因為十一月的大選，充滿著民粹的保護主義，自由貿易成為過街老鼠，政治人物避之唯恐不及，前總統川普已經誓言，如果他在十一月的大選贏得選舉成為下一任的美國總統，他一定取消「印太經濟架構協定」。目前的選情，很難判斷下一屆的總統，是由誰出任。何況行政協定只有對現任的政府有效，所以亞太經濟架構的未來，或許只能等待十一月的大選之後，才可以露出端倪。其實美國在IPEF所希望的貿易規則，絕大部分都已經涵蓋在CPTPP的條約當中。

最好的辦法就是美國一如CPTPP成員國所期待的，重返CPTPP。但是這個願望可能就要等到十一月的大選，拜登贏得連任，並且掌控了下屆國會的多數席次之後才有可能。十一月改選的卅四席的參議員當中，有廿位是民主黨籍，目前的情勢，很難判斷拜登是否能夠贏得總統選舉，並且發揮母雞帶小雞效應。贏得國會的多數多數席次。

不論是誰執政

台美貿易關係都會提升

就台灣而言，台美廿一世紀貿易創意協定已經國會批准，並經拜登總統簽字成效，所以其堅韌性，和IPEF不可同日而已。下屆美國政府，不論是誰執政，台美的貿易關係，只會不斷的提升。短期內，美國或許無意重還CPTPP或者簽署任何自由貿易協定（Free trade agreement, FTA）。

但是美國可能採取兩種替代的策略︰其一就是採取個別部門協定（sectoral agreement），在相關的產業部門尤其是高科技方面的新興產業，和一些印太國家共同的合作。其二就是轉向雙邊的FAT。美國和廿個國家所簽訂FTA，除了USMCA之外，只有和中美洲簽訂的一個多邊的CAFTA-DR 其餘的都是雙邊的FTA。為了掌握供應鏈的韌性和高科技的領先地位，美國倡議晶圓四雄（Chip4 alliance）包括日本、韓國和台灣。其中美韓早已有USKoFTA，跟日本也有一些如美日數位貿易協定（US-Japan Digital Trade Agreement）。根據華府一些智庫和顧問公司的看法（如亞洲集團，The Asian Group的Kurt Tong 大使就是其中一個），華府未來可能考慮和日本簽訂雙邊的FTA。這就給台灣一個可能發揮的空間，因為晶圓四雄當中，台灣在尖端的晶片上有執牛耳的地位。如果美日再簽訂雙邊貿易協定，那麼在晶片晶圓四雄當中，獨缺台灣這個要角沒有BTA。在兩黨一致支持台灣的政治氣氛圍中，國會方面一定會提出相對的法案出來。

筆者一再強調台灣向美國推銷的應該是雙邊貿易協定（Bilateral trade agreement， BTA）而不是政治領袖視為畏途的FTA。在民粹主義當頭才會有更高的賣點。同時更要了解到「All politics is local !」國會議員最關心的是自己選區的利益，例如 Sherrod Brown是參議院十五位台灣連線的成員之一，相當的支持台灣。但是我們不能向他推銷FTA而是強調台美BTA 可以創造更多的雙邊貿易，並提供他選區更多的工作機會。

基於國家利益，美國可能和一些盟友與貿易夥伴簽高科技的合作協定，加強雙邊直接投資，確保供應鏈的韌性。所以台美雙方應該在現有的基礎上，用堆積木式的方式，由多部門的合作的協定，逐漸達成達成雙邊的經貿協定。

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