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自由廣場》落實性別平等 展現國軍廉能

2024/07/06 05:30

◎ 曹耀鈞

賴清德總統就任後，在七月一日佈達的第一波新任將軍晉升，其中在女性將官部分，國軍女性現役將領人數已達到五位，寫下國軍的歷史新紀錄，我政府諸此強化女性將官的升遷作為，也相當契合即將到來的二○二五年國際著名國防廉能評鑑│「政府國防廉潔指數(GDI)」所揭櫫的性別平等觀測議題重點。

不過，雖然性別議題在國防廉能的提升是一個改善點，但若從國防廉潔評鑑的人事指標來看，我國在中階和高階的軍事官員挑選上，是否有確切且客觀的選任制度？是近年來國際評鑑的弱項，可謂是國防部應積極強化的迫切重點。也就是說，根據評鑑研究指出，台灣的軍隊在中高階人事的晉陞和任命，目前雖有法律的基本規範，但由於軍隊的組織乃屬相當獨特的嚴密科層團體，長期的軍旅生涯，會造成有權領導者「無意識地偏愛相似背景或唯命是從」的部屬，因此，實務上可能存在相當主觀的人為偏袒。諸此而為，所挑選的中高階軍官並不符合績效公平與任務的可耐受性。

所以，對於中高階軍官的升遷，國防部可研議確保考慮不同的參考評估來源、標準化的面試流程、進行生涯前瞻性評估，以打破可能的個人偏見。若能藉由數據分析來做先期評估，再由客觀的外部遴選委員會進行書面評估並執行面試結果，更能提供日後的組織問責。其間的數據分析與面試程序都應該採取個人知識、技能和行為（KSB）三大重點，來評估晉升者的任務能力前瞻性。

全民最重視的國防廉潔，政府相關部會除了制度上的用心之外，國軍的中高階人力資源的精準公平選任，方是整體國防軍力留存與提升的核心價值，也可樹立軍士官兵的典範，希望總統和國防部長能予以重視。

（作者為政府國防廉潔指數評鑑GDI諮詢委員）

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