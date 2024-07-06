自由廣場》打造與中國脫鉤的全球供應鏈

◎ 王興煥

美國在2021年通過《防止強迫維吾爾人勞動法》，禁止進口所有來自東突厥斯坦（新疆）的產品，除非企業提供明確與令人信服的證據，證明它們的供應鏈裡面沒有中國強迫維吾爾人勞動，才可以獲准進口。

影響所及，不只有抵制新疆棉的倡議，美國更具體制裁了許多中國企業，例如：中國晶科能源、隆基股份、納思達、中泰化學。2024年6月11日，又新增列了海鮮、鋁業與鞋業三家中國公司於制裁名單。

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美國甚至明文於法條，除了提出在中國使用或受益於維吾爾勞動的實體清單，以及該實體之進口代理商，還希望與盟友、非政府組織及私部門合作，強化宣導與打擊。也就是說，美國希望民主盟邦也推行類似法令。

這類法條的核心價值當然是人權，對抗中國對維吾爾的種族滅絕；但同時是國際新秩序的打造，捍衛人類文明不再被中國勒索。

從維吾爾的人權出發，美國的《防止強迫維吾爾人勞動法》旨在建構與中國脫鉤的全球供應鏈。一方面制裁中國的種族主義，一方面著眼於「安全替代」、「系統冗餘」的經濟安全佈局，不再讓民主世界因經濟供應鏈而持續被中國勒索。打造一個不受中國威脅的國際新秩序，才是該法的終極目標。

作為全世界最受中國地緣政治威脅的政治共同體，台灣應配合美國的戰略，參與「與中國脫鉤的安全替代供應鏈」全球佈局。有經濟安全才有國家安全，全世界沒有任何國家比台灣更需要降低對中國的依賴。美國對於「與中國脫鉤」的全球新佈局，是台灣苦等數十年的國際順風。

台海問題必須是國際問題，國際的台灣才是安全的台灣。在團結與中國脫鉤的新國際秩序，各國可以不再因為經濟利益而受中國各種威脅，包括「一中原則」的帝國主義，這是讓台灣在國際逐漸走出孤立困境的重要外緣。

但是自助人助，台灣必須積極參與國際新秩序的打造，不只是在國防與美日聯合防堵中國擴張，同時要在經濟上抵抗對中國的依賴。不能只期待國際變局，自己卻成為中國經濟擴張的破口。

經貿佈局必須有經濟安全的概念，台灣必須與美國等盟邦團結建構不受中國威脅的國際新秩序，才能落實普世人權、捍衛民主價值、維護國家安全。

與中國脫鉤的國際，才有文明與和平。與中國脫鉤的台灣，才有獨立的國家。

（作者為台灣基進黨主席、台灣國家聯盟執行委員）

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