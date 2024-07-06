自由廣場》根除台灣人的藥物成癮、濫用危機

◎ 黃金舜

台灣人愛吃藥，造成洗腎王國已不是新聞，2022年，國人服用鎮靜安眠藥人數達450萬，用量逾11.2億顆，止痛藥逾9億顆，感冒糖漿每日21萬瓶，皆為易成癮及心理依賴的藥，國人多未有正確用藥觀念、政府管制未落實及法規不健全，加以部分不肖醫療院所助長，構成成癮性藥品用藥安全的巨大危機。

今年5月，台北市青山診所經檢方認涉嫌以人頭開立安眠藥使蒂諾斯（Stilnox）自費處方箋，販售給對該藥成癮者，該藥除成癮、心理依賴風險外，更曾有病人服藥後夢遊、夢駕或自傷等行為，故我國2020年4月公告禁止醫師處方予曾使用該藥後發生複雜性睡眠行為(如夢遊、夢駕或未完全清醒時從事其他活動)者，顯見該藥若使用不當甚至遭濫用，具高度危險性。

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止痛藥也是遭濫用的大宗，以常見之乙醯氨酚（Acetaminophen）即普拿疼為例，若使用過量，可能造成肝傷害，是美國急診用藥中毒及濫用致死的第一名，以目前國人使用量推估，亦有遭濫用之虞。感冒糖漿則因多含有可待因（Codeine）、麻黃素（Ephedrine）咖啡因（Caffeine）等易成癮成分，及乙醯氨酚、甘草等，長期飲用對肝、腎將造成不可逆的傷害，國人因無正確用藥觀念，常一次服用多日份量甚至「一口乾」，甚至將它當作長期「提神、保養飲料」服用，不但無法改善健康，如此濫用情形更與我國9萬人以上洗腎患者，每年逾530億醫療支出不無關係！

政府倡導健康台灣，應根絕前述對國人健康損害甚鉅的藥物濫用危機，首先針對鎮靜安眠藥物，加強醫療院所及醫師開立管控機制，我國各級醫療院所非精神科開立鎮靜安眠藥物比例皆超過八成，對連續使用相關藥物逾半年或合理劑量者，應由精神專科醫師會診，並導入藥事照護介入，協助正確用藥。

對於指示藥，社區藥局應落實用藥指導，協助民眾建立正確用藥觀念，尤其對含可待因、麻黃素等管制藥品成分之指示藥，更應積極主動關懷、指導用藥，避免國人過量購買使用。當然，國人觀念須改變，共同為自己健康負責，在藥師的協助下建立正確用藥及自我照護觀念，根除藥物成癮、濫用危機。

（作者是藥師公會全國聯合會理事長）

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