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自由廣場》先偷火龍果 再偷薪水／有簽到沒出席 麥玉珍涉背信

2024/07/06 05:30

◎ 莊宇森

立法院內政委員會在7月4日審查《選舉罷免法》修正草案，民眾黨立委麥玉珍在上午並未出席內政委員會（據稱已簽到，但未出席），但黨團主任陳智菡卻現身內政委員會會場「開直播」，並酸綠營都是「薪水小偷」。對此，民進黨立委王定宇反控麥玉珍連來都沒來，「不只偷薪水，還偷火龍果，要不要偷小玉西瓜？」經此一役，麥玉珍「火龍果之賊」的名聲不脛而走，恐怕要跟著她一輩子了！

按「為他人處理事務，意圖為自己或第三人不法之利益，或損害本人之利益，而為違背其任務之行為，致生損害於本人之財產或其他利益者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金」，刑法第342條第1項定有明文。立法委員係受選民負託之代議士，為選民處理立法之事務，竟意圖為自己不法之利益（謹按：不出席開會而坐領立法委員報酬），違背其應出席開會之任務，不出席開會而坐領立法委員報酬，當屬「背信」無訛！

立法委員之報酬係立法委員為選民處理立法事務之「對價」，若無正當理由而「故意」不為選民處理立法事務（謹按：出席開會為立法委員處理立法事務之最基本工作），即不得乾領立法委員之報酬（對價）！由是，民眾黨立委麥玉珍已簽到，但未出席內政委員會之舉，其理由何在？麥玉珍如無正當理由而「故意」簽到，但不出席開會（謹按：處理立法事務），竟乾領立法委員之報酬，其行為即應構成「背信」。

麥玉珍「火龍果之賊」之行為係在30年前，早已超過《刑法》第80條關於「追訴權時效」之規定。惟麥玉珍既受選民之負託而當選為立法委員，為選民處理立法之事務，竟不出席開會而意圖為自己不法之利益，違背其應出席開會之任務，卻仍受領立法委員報酬之不法利益，其行為已構成刑法第342條第1項之「背信」罪。陳智菡所說的「薪水小偷」到底是誰呢？「背信」並不在立法委員「言論免責」之範圍，附此敘明。

（作者是中華民國能源技術服務商業同業公會法律顧問）

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