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自由廣場》（林保華專欄）香港是當黑還是被抹黑？

2024/07/03 05:30

香港主權轉移廿七年了，到第廿四年居然出現所謂「第二次回歸」，目前還有大批異議人士被關在牢裡。黎智英案、立場新聞案、初選案、反送中暴動案，都還沒有結束審理。港版國安法與為基本法廿三條國安法例，它們比基本法還基本，香港法治被摧毀。在今年三月為廿三條立法後，香港終審法院再有兩名英籍法官辭職，有一名投書英國《金融時報》坦承是出於政治因素。

香港在英國人統治下享有充分自由，尤以言論自由乃華人地區之先，如今淪落到大眾噤若寒蟬。香港記者協會最近換屆，新一屆十名當選理事中，三人來自英文媒體，當中兩人任職外媒，記協主席鄭嘉如是《華爾街日報》記者。保安局長鄧炳強公開質疑記協執委會候選人背景，「以為是外國記者協會」，又批評有候選人所屬機構涉「收美國錢」。但《華爾街日報》何曾隱瞞自己是美國媒體？

香港兩所著名大學也發生巨變。唯一在反送中運動中為本校學生說話而身中催淚彈的校長段崇智，其父在黃埔軍校受過訓，自己從香港到美國深造，後來受聘回香港中大任校長。他獲得校董會的支持，然而三位身兼中大校董的立法會議員，竟在立法會修改中大校董會條例，段崇智被迫提出辭呈而將提前卸任。香港大學則早已聘請美國中裔的張翔任校長，張獲聘後從北京清華大學找來兩位副校長，其一還是校黨委委員。去年與校務委員會主席，也是監警會主席的王沛詩出現矛盾衝突，王沛詩今年晉升五名學者擔任副校長，超過張翔找來的三位，以致港大出現九位副校長，特首李家超則以停止資助來威脅他們停止內訌。

摩根士丹利前亞洲區主席羅奇今年二月在英國《金融時報》發表「香港玩完論」。直指前特首林鄭月娥推出的《逃犯條例》成為香港經濟由盛轉衰的轉捩點，香港的優勢從此一去不返。羅奇過去是中港經濟的大好友，曾長期在香港工作，此文一出引發震撼，香港愛國分子卻說是抹黑。羅奇發文後，依舊出席三月的中國發展高層論壇，會後受訪說，他不獲准就香港問題發表意見，但其他來自香港的與會者並未如實反映香港情況。

今年六月初，羅奇再到香港，他在香港外國記者會午餐會演講說，「香港玩完論」旨在提出一個警號，並重申香港困局不會消失，認為在內地政經格局下，香港過去的多元、活力及自主正在轉變，歷史上的韌性「已成過去」。他不斷強調，香港要凸顯自己的特點、與中國不同之處；但特區政府的回應卻是與中國合作的前程無限。

難得的是，香港前財政司司長曾俊華表示認同羅奇的看法，「香港必須繼續成為一個不一樣的中國城市」。佩服曾俊華還有膽說這話，但國安法壓倒一切法律，香港豈有生路？

（作者林保華是資深時事評論員）

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