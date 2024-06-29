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自由廣場》民眾黨第三勢力的價值何在？

2024/06/29 05:30

◎ 張天泰

柯文哲把賴清德和希特勒做不當類比，然而，高舉納粹旗公然大搖大擺的，卻是和柯文哲民眾黨合作無間的中國國民黨。

柯文哲的台灣民眾黨、八席立委，卻無能發揮第三勢力的價值，黃國昌協助傅崐萁強推「國會擴權法案」，淪為「小藍」，連「小草」都看不下去，並招致台灣社會的強烈反感！行政院提覆議遭卻藍白聯手否決，民眾黨無法走自己的路，傷害了台灣的民主代議政治，未能發揮第三勢力的政治功能，必然被堅守第三勢力價值的其他政黨所取代。

民眾黨立委，除了因「拔蔥」運動而負面聲量超高的黃國昌、曾競選台北市長的黃珊珊，其他白營立委知名度不高，現在卻急著淪為小藍應聲蟲，形同放棄監督職責，功能既失，豈不就像「薪水小偷」。第三勢力小黨本應幫助社會上、地理上的真正弱勢，與大黨共同解決民眾需求與問題，打破藍綠絕對二元對立困局的最大關鍵，而非完全聽從大黨指揮，甚至被同化。小黨若一味聽從大黨的控制，淪為小藍，失去小黨獨特性，理想性盡失，必然會以各種形式遭大黨併吞，最終泡沫化，如同盲目跟隨而跳下懸崖的旅鼠。民眾黨被國民黨控制，終將跟著配合親中政策，讓中國利用代理政黨以拖垮台灣的政治，阻斷台灣追求更美好未來。

民眾黨若不能維持小黨理想性，選擇犧牲小草、附和藍營、背叛台灣年輕人，無能實踐維護世代正義、保障台灣底層人民的利益，那麼，台灣人民也不會繼續扮演笨蛋！

（作者是政治工作者、教育博士）

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