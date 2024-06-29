自由廣場》設置全社會防衛韌性委員會是統帥責任

◎ 陳俐甫

賴清德總統就職滿月宣布，將由他擔任召集人，成立「國家氣候變遷對策」、「全社會防衛韌性」、「健康台灣推動」等三個委員會，替國家發展擬定戰略和民間力量展開對話；卻引來國民黨與民眾黨立委總統擴權的批評，馬英九辦公室甚至譏諷為大總統制。

事實上，依照憲政體制，我國總統並非虛位元首，他是憲法明定的三軍統帥，實務上，國防、外交與兩岸都是總統直接透過國安會議的機制在協調運作，在野黨立委也就此對總統課以政治責任，甚至著手立法要求總統須到立院報告。在野黨把成立委員會說成是擴權，實屬昨是今非的雙標。

請繼續往下閱讀...

賴總統設置諮詢委員會並無擴權或違憲問題，因委員會沒有決策權限，即使是目前已建制、具公務體系身分的國家安全會議，也只是總統的幕僚單位，最後決策權仍在總統個人。

總統是三軍統帥，當代戰爭已是全民族、全社會的戰爭，國家存亡並非戰場上幾次軍事戰役就可決定。以烏克蘭戰爭為例，傳統的軍事力之外，外交力、經濟力、社會力都是支持烏克蘭能持續抵抗俄羅斯入侵的憑據。推動全民國防難道不是三軍統帥的工作？國民黨素知戰爭需要全民、全社會的支持與動員，藍白政黨卻為反對而反對，完全忘記1949年國共內戰的殷鑑。

馬英九時期以後，台灣民選政府的思維，逐漸流於：只求中國不對台灣發動戰爭，於是只圖依賴國際壓力來嚇阻中國，或向中國獻媚乞和。萬一中國對台灣發動第一擊，台灣社會要如何因應？這就是我們需要建構防衛韌性的原因。

全社會防衛韌性有三大重點，首先是後方如何對前線提供必要支援；再者，後方受攻擊時能否自救以免影響前線軍情；第三，建立社會安全體系以防堵第五縱隊滲透。中國近年發動超限戰、認知作戰等，顯示國家防衛、軍事對抗早已不限於前線官兵，必須要有全民防衛意識與社會安定韌性。國家安全會議是國安專家與政務首長組成的總統幕僚，面對總統時是奉命行事的下屬。全社會防衛韌性委員會聘任命民間委員，可擴大總統決策參考的廣度，而民間委員不是公務員，亦非下屬，更能自由對總統提供建言，且因是定期開會的專門委員會，有實際功能，不致流於資政或國策顧問的榮譽職性質。

（作者是台灣教授協會會長，台灣國家聯盟決策委員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法