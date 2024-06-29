晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》危亂之邦 請勿輕入／橙色示警才是負責任的政府

2024/06/29 05:30

◎ 邱炳進

陸委會公告，赴中國旅遊警示燈號升為「橙色」，呼籲國人非必要別到中國旅行。

鑑於中國「懲獨」之際， 加上近來有不少不分顏色的國人，赴中國遭受盤查、留置，政府基於維護國人的人身安全，呼籲此時此刻儘量少去中國旅遊，這是政府盡其應盡的責任與義務，看看美國政府，早在二O二三年就已告誡美國人少去中國旅遊了，何況台灣是中國處心積慮要併吞的標的。顯而易見，政府向國人發出正確的示警訊息，其實是一種負責的表現。

政府苦口婆心，沒想到良藥苦口，竟有人站在中國的角度，反指政府此舉「為對抗而對抗」，在野黨也採取膝蓋式反應，藍批「觀光變慘業」，白批「台獨動作」，部分旅遊業者則謂打擊旅遊業「政治不該凌駕民生」，柯文哲這回則說「聽起來合理」。

中國對台灣的打壓霸凌，藍白兩黨常常歸責於被害人台灣，至於中國近期全面霸凌台灣，侵門踏戶騷擾的惡行，他們卻視而不見 ！換個場景好了，假定中共禁止中國人赴美旅遊，難道美國政府不會採取相對反制措施？

部分旅遊業者的反應，也完全不考慮國家的立場，須知今天不開放中國人來台旅遊的是中國政府，你們應向中國政府反映，促其鬆綁才對，怎能倒因為果，反過來批判採取守勢的台灣政府？再說，全球有一九五個主權國家，世界何其大，旅遊目的地的替代性很多，何必非去隨時可能身陷危境的中國不可？歐亞美非澳洲有許多旅遊資源豐富的國家，都不存在「懲戒台獨」的政治風險，可去之處明明很多，何必去中國搞得家人為你的安危提心吊膽？所謂「危邦不入，亂邦不居」，「快快樂樂出門」雖然重要，「平平安安回家」才是最高準則，你說是罷。

（作者是教職退休）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書