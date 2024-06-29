自由廣場》危亂之邦 請勿輕入／橙色示警才是負責任的政府

◎ 邱炳進

陸委會公告，赴中國旅遊警示燈號升為「橙色」，呼籲國人非必要別到中國旅行。

鑑於中國「懲獨」之際， 加上近來有不少不分顏色的國人，赴中國遭受盤查、留置，政府基於維護國人的人身安全，呼籲此時此刻儘量少去中國旅遊，這是政府盡其應盡的責任與義務，看看美國政府，早在二O二三年就已告誡美國人少去中國旅遊了，何況台灣是中國處心積慮要併吞的標的。顯而易見，政府向國人發出正確的示警訊息，其實是一種負責的表現。

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政府苦口婆心，沒想到良藥苦口，竟有人站在中國的角度，反指政府此舉「為對抗而對抗」，在野黨也採取膝蓋式反應，藍批「觀光變慘業」，白批「台獨動作」，部分旅遊業者則謂打擊旅遊業「政治不該凌駕民生」，柯文哲這回則說「聽起來合理」。

中國對台灣的打壓霸凌，藍白兩黨常常歸責於被害人台灣，至於中國近期全面霸凌台灣，侵門踏戶騷擾的惡行，他們卻視而不見 ！換個場景好了，假定中共禁止中國人赴美旅遊，難道美國政府不會採取相對反制措施？

部分旅遊業者的反應，也完全不考慮國家的立場，須知今天不開放中國人來台旅遊的是中國政府，你們應向中國政府反映，促其鬆綁才對，怎能倒因為果，反過來批判採取守勢的台灣政府？再說，全球有一九五個主權國家，世界何其大，旅遊目的地的替代性很多，何必非去隨時可能身陷危境的中國不可？歐亞美非澳洲有許多旅遊資源豐富的國家，都不存在「懲戒台獨」的政治風險，可去之處明明很多，何必去中國搞得家人為你的安危提心吊膽？所謂「危邦不入，亂邦不居」，「快快樂樂出門」雖然重要，「平平安安回家」才是最高準則，你說是罷。

（作者是教職退休）

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