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自由廣場》兩國制度不同 導正對中國的錯誤迷思

2024/06/27 05:30

◎ 陳暘

看見中國都市和道路等基礎建設拆建迅速，規劃完善宏偉，就誤以為台灣落後，其實不然。此因雙方制度不同，中國全部土地房產皆屬國有，人民只有使用權，國家可輕易收回，不必徵收協調就拆建迅速，又由政府出資，方便整體規劃，宏偉新穎。

而台灣私產的土地建物，若要建設必須自己出資，自己找建設公司拆建。若是合建，就須協調合作，費時費神。而政府欲在私產上拆建或闢路，必須依法斥資徵收。

因此，台灣並不是落後，而是人民的私產受到法令保護，政府處分私產必須依法行事，不能像中國隨意拆建。反觀中國全部土地房產會全部變成國有，這是經過殘暴荒謬的土匪式土改，用「鬥爭大會」殺地主或掃地出門，當場搶奪其土地房產。中共所炫耀的，其實是罪惡的成果。

中共佔據中國大陸後，進行三反、五反、大煉鋼、大躍進、人民公社而引發大饑荒，餓死數千萬人。抗美援朝，出兵韓戰，讓降共的國軍當砲灰。毛澤東發動文化大革命，利用從小被中共洗腦的紅衛兵鬥死毛的政敵，破壞教育、文化、文物、倫理道德，把中國人捏塑成卑鄙無德。

在文革末期，中共本已瀕臨滅亡，但季辛吉和尼克森為了「聯中抗俄」而棄台扶中，使中共入聯合國，成為常任理事國，加入世界貿易組織，給最惠國待遇。中共趁機吸引全球資金、技術，成為世界工廠和原料廠，實施「改革開放」導入資本主義，人民能憑本事賺錢自用，言論管制也放寬些，台商大舉赴中國投資設廠，其經濟大好，中共趁機宣傳洗腦，收攬人心向中共。

歐美先進國幫助扶植中共，以為使它富起來，會讓它遵守國際規範和合作，不料中共對歐美佈諜、滲透、欺騙、宣傳、洗腦、竊取技術，控制人才（千人計劃），影響選舉以對中共有利。當年國共內戰不擇手段打垮國民黨的那一套伎倆全都用上，企圖赤化全世界。

中共其實不強大，能打敗對手，全憑內應滲透和宣傳洗腦，但它的嘍囉都沒有好下場，上網查就有，案例何其多，居然還有人自甘成為嘍囉。

世界各國已看穿中共伎倆，不再上當受騙。中共中央又要回到毛澤東時代而「國進民退、共同富裕」，中國人民的好日子不保了。

（作者是醫師）

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