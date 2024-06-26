自由廣場》立院擴權 侵害行政權／總統動用院際調解權具積極意義

◎ 林子堯

賴清德總統正式提出大法官釋憲，這算是各界預期之中，不過今日各界關注的焦點之一在於，出現這麼大的憲政爭議，特別是涉及行政與立法的衝突，總統是否應當援引憲法賦予的院際調解權。不過賴總統認為其屬當事人，並不適合引用，但從這次國會擴權法案的本質來看，核心仍在於行政、立法的衝突。

根據憲法第四十四條之規定：「總統對於院與院間之爭執，除本憲法有規定者外，得召集有關各院院長會商解決之。」令人意外的是，該法從民國卅六年公布以來，至今沒有真正運用過。在黨國體制的年代，當然沒有援引之可能，因為在黨內處理即可，但進入民主化時代，縱使陳水扁總統、馬英九總統都曾遇到核四與政爭想動用院際調整，不過均未曾實現。

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此次賴總統遇到的爭議，完全不亞於過去扁政府、馬政府所遇到的危機，且涉及到等同實質修憲的修法爭議，挪移憲法雙首長精神，也就是行政院向立法院負責的憲政精神，這是台灣嚴峻的憲政危機。或許從賴總統的角度認為，要不要讓總統定期赴立法院報告，已經讓自己成為主角，但事實上對這次修法來說，因為已有弱化行政權之可能，比起總統赴立法院次數，行政權之定位更為重要。也可以由立法院長是否願意出面共商國是，來看出藍白的修法究竟是權力鬥爭，還是其所言的國會改革。

由於總統國情報告，是賴總統所願接受的模式，但是否要定期去，有沒有前提，要不要義務性，也應當是院際調解的核心。而這非為總統個人之私，反而有助於總統化解危機，因為總統在憲法角色中，並不具備行政權，行政院會主席是行政院長而非總統，若未來立法院希望讓總統能常態化赴國會報告，是否也應賦予總統相應之行政權力？是否要由朝野共商修憲改變目前權責有疑慮的憲政體制，也可以是討論重點。

若能藉由院際調解機會，讓藍綠共同為憲政爭議找到出路，也有助於總統提升威望，讓朝野更為和諧，或許不待釋憲，就能先讓當前行政、立法僵局找到新契機！

（作者是台大國發所碩士、國會幕僚）

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