自由廣場》（林保華專欄）兩岸都是國／「兩國論」世代傳承 發揚光大

賴清德總統在五二○演講中說「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，中華民國前總統馬英九竟像發現新大陸一樣，說這是「新兩國論」，以此討好中共。六月中旬賴清德接受美國《時代》雜誌專訪也談了同樣內容，馬英九基金會執行長蕭旭岑就像跟屁蟲般再扯什麼「兩國互不隸屬」與「兩岸互不隸屬」絕對是不同概念，賴總統有本事就直接宣布台獨，不要用文字遊戲欺騙不了解中文的外國人。

中華民國與中華人民共和國互不隸屬，既是兩岸互不隸屬，同時也是兩國互不隸屬。又怎樣？

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「兩國論」的始祖是李登輝前總統。他在一九九九年接受德國之聲的訪問時說，兩岸是「特殊的國與國關係」，被簡稱為「兩國論」。陳水扁總統在任時則說是「一邊一國」，這也是「兩國論」。蔡英文前總統與賴清德總統也都沒有說是「兩國論」，只是說「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，因為既然是「國與國關係」，怎麼可能互相隸屬而有「國中之國」？

李登輝前總統為何有這種表述？那是因為台灣經歷一九九六年的總統普選，人民已經當家做主，台灣人民可以掌握自己命運。因此在二○○○年新的執政者誕生之前，先為台灣這個國家作定位，表現出他「出埃及記」式的高度歷史責任感。民進黨掌權後，繼承了國民黨執政時李前總統的提法為台灣定位，不但有繼承性，也表現了對台灣人民的責任感。

破壞「兩國論」的人是國民黨的叛徒連戰與馬英九。連戰這個阿斗因為兩次選總統落選而懷恨在心，到中國去「聯共制台」；馬英九則是白痴般去理解《中華民國憲法增修條文》，並且歪曲歷史，泡製出「九二共識，一中各表」，其實中國只承認「九二共識，一個中國」，那麼這是什麼共識？不過馬英九的背叛比連戰有技巧，他也承認中華民國的主權獨立性，然而既有主權獨立性，又怎麼可能同時隸屬他國？

「中華民國」的精髓在這個「國」字，中華人民共和國的精髓也在這個「國」字，有了這個國，其他要叫什麼都是次要問題。中國矮化台灣為「中華台北」，就是沒有國字。

兩蔣時代的中華民國與毛澤東的中華人民共和國也是國與國關係，而李登輝前總統之所以提出「國與國」關係，是因為當時台灣的國，已邁入民主的新階段，不是兩蔣時代與毛澤東時代由獨裁者代表國家，而是由人民代表國家。所以當年台灣決定普選時，中共恨之入骨，給李登輝戴上「千古罪人」的帽子，不斷舉行軍演來壓制台灣的民主進程，妄圖消滅台灣的民主幼芽；但在我們看來，李登輝是台灣的「萬世功臣」，台灣人可以享受民主，同在東亞的中國人為何不能？這才是「特殊國與國關係」的真諦。這點正在發揚光大，並為世人所了解。

（作者林保華是資深時事評論員）

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