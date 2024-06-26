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自由廣場》借殼來台上市 中國電動車來台變身國產車

2024/06/26 05:30

◎ 黃榮文

最近國內各種媒體不斷放送一支汽車廣告「國內第二款電動車風光上市」，長期鑽研車輛科技的筆者不禁好奇，除了裕隆n7外，從未聽聞國內任何車廠進行電動車的開發，如何憑空冒出「第二款國產電動車」？深入探究，才知是裕隆集團旗下的中華汽車引進中國上海汽車集團（簡稱上汽）的MG品牌車種，只是組裝出售，竟然搖身變成國產車！

MG是Morris Garages的縮寫，原是英國有名的跑車製造商，被其他大型車廠併購、破產，最後於二○○七年遭中國上汽收購並保留品牌原名。

二○二二年台灣裕隆自中國導入MG品牌，由裕隆集團旗下的中華汽車代理，不到兩個月即有MG HS 1.5T汽油與HS PHEV雙動力車型上市（想也知道這並非該公司自有生產線所製造），二○二三年初新增HS 2.0汽油車款，今年六月更有MG4純電車上市。

明明是代理，或是進口零組件、台灣組裝，卻大打「國產電動車」名號，不僅令人錯愕，更令人不恥。

裕隆集團早期接受國民黨政府重金挹注，卻未能自主研發成長茁壯，雖曾成立裕隆工程中心，自主研發「飛羚一○一」車款，卻後繼無力，公司業績也從此一蹶不振，數度瀕臨破產，最後依靠母廠日產（Nissan）公司提供Cefiro車款上市，才起死回生。

阿扁執政時期，裕隆再度接受經濟部業界科專多年期計畫經費補助，進行整車自主研發，產出納智捷（LUXGEN）車款，從此成為公司主力車種；卻不知感恩圖報，落地生根成為真正本土車廠，卻挾帶該既有技術基礎，前進中國，開發更多相關車款，更一心跨足電動車版圖，試圖行銷國際。但事與願違，在中國的業績節節衰退，最後由董事長嚴凱泰夫人嚴陳莉蓮接手，結清中國一切業務，黯然返台，還得靠鴻海集團及郭台銘伸出援手，入股掌權，才能苟延殘喘至今。

不料這扶不起的阿斗竟自甘墮落代理中國車種，更進口電動車零組件組裝成「偽國產車」上市，規避高額的整車進口關稅貨物稅，大賺黑心錢；而該車上無數的中國製感測器與電腦設施，更有將資料傳回中國的國安疑慮（如同華為產品），成為「廿一世紀科技版的木馬屠城記」。

（作者是彰化師大退休教授）

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