自由廣場》（北社評論）從威權宰制轉變為人權學校

◎ 莊國榮

四一○教改滿卅年，針對教改成效有許多討論，但很少談到台灣校園人權保障的進展，本文闡述台灣教育近年重大成就。

從強調服從的特別權力關係回歸正常

台灣的學校教育以前深受威權統治影響，認為校長、教師、學生與國家的關係，都是強調國家優越的管理權力與相對人服從性的特別權力關係，而非受法律拘束及保障的關係，因此基本人權保障、法律保留原則與法院訴訟救濟等法治國原則，對相對人（校長、教師、學生）都不適用。

請繼續往下閱讀...

著力於下水道工程看到教育專業

過去八年，教育部經由大量的立法、修法，全面修正了過時保守的特別權力關係相關制度，開創保障人權的友善安全之校園環境。

在學生與學校的關係方面，學生的服裝儀容、宿舍及作息時間管理，學生的獎勵、管教、懲處、申訴、再申訴，經由相關法令的訂定及修正（包括國民小學及國民中學學生獎懲準則、高級中等以下學校學生申訴及再申訴評議委員會組織及運作辦法、校園霸凌防制準則、學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項等），明顯更重視管理的合理性及學生基本人權的保障。

解決長期被詬病的師師相護問題

在教師、校長與國家的關係方面，以不適任教師、校長的調查處理為例，經由教師法、高中以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法、國小及國中校長不適任事實調查處理辦法等法規的訂定及修正，明顯更重視及兼顧教師、校長及學生基本人權的保障。

以不適任教師非性別事件的調查為例，解聘辦法第十六條明定，校事會議組成調查小組時，委員應全部外聘，非偏遠地區學校應包括法律專家學者至少一人，且主管機關應從教育部調查人才庫提供三倍至五倍名單供學校遴選，透過全部外聘及主管機關把關，更能夠避免調查委員與行為人有個人利害關係，並提升調查委員的專業性及公正性，消除外界對師師相護的疑慮，有效維護被害學生權利。

為確保教師解聘、不續聘或終局停聘決定的合法性及妥當性，解聘辦法明定，主管機關應設審議委員會審查，經由具多元性及專業性委員的參與，可以提升決定品質，更有效的保障教師工作權。

（作者是北社社員，政大助理教授）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法