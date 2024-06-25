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自由廣場》公然脅迫司法 藍委與市井流氓何異？

2024/06/25 05:30

◎ 周軒

根據憲法規定，立法委員的職權，包括審查法案與預算，這當然是當初制定憲法者，藉此希望立法委員可以扮演起監督行政權的角色，讓國家可以正常運作，五權憲法中的每一權都可以互相制衡。

可就在這兩天，國民黨的立委，居然因為前些時日三讀通過國會擴權法案，即將被交付大法官進行違憲審查，對外開始放話，呼籲大法官「不要當民進黨的狗」，更揚言一旦相關法案被判決違憲，國民黨將會對司法院的人事與預算做出回應。

這是正大光明的以公謀私、以私亂公，國民黨立委公然的以憲法與人民賦予他們的預算審查權，威脅做為民主法治最後守衛者的大法官，這種行徑，跟過去綁架人質威脅家屬交出錢財，否則不惜撕票的綁匪有什麼不同？這種說法，跟夜市恐嚇攤商不交出「保護費」，就砸掉攤子的惡霸有什麼差異？

過去馬英九執政八年，國民黨國會多數，可以說完全執政，當年的大法官做出的憲法解釋所在多有，難道當年的大法官都是國民黨的看門狗嗎？國民黨拿著預算當作武器去威脅大法官，這若不是「政治干預司法」，那什麼才是？奉勸國民黨不要再丟人現眼，現在青鳥已經在各地醞釀罷免藍委，國民黨的立法委員還不知民意的海嘯已經襲來，準備滅頂了！

（作者是政治工作者）

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