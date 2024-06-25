自由廣場》無法冷靜面對釋憲／急切抹黑大法官 藍委自曝心虛

◎ 劉熙明

隨著行政院向立法院提出國會職權修法覆議案等案失敗後，大法官釋憲將成為這波國會擴權而侵犯其他憲法機關職權與損害人民權利的最後仲裁者。此除了賴總統以記者會方式公開向全國民眾解釋外，國民黨立委吳宗憲也認為「部分違憲」，法律界和學界更幾乎一面倒認為藍白立委通過違憲的法案，相關擴散的釋憲新聞也讓更多民眾瞭解藍白立委是如何胡亂修法。

藍白立委美其名的國會假改革真擴權，牽涉違憲與損害民眾權利，其進行的宣傳並有紅藍媒體配合進行認知戰，因此，有些民眾不清楚藍白立委通過的擴權修法已違憲，並傷害民主體制。此波民進黨政府的覆議案與釋憲均依憲政體制運作，並由大法官釋憲做最終定奪。

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然而，大法官釋憲前，藍委已對預期不利於己的釋憲結果先打預防針，恐嚇威脅聲稱大法官釋憲若不利其擴權行動，就是配合民進黨政府。其實大法官釋憲若有立場，通常只是民主國家的改革與保守觀點，但對於依循憲政體制與保護民主自由的言論與人民權利則是共同立場。例如，通過的同性婚專法，就是大法官基於同性婚是人權，在公投通過反對在民法修法支持同性婚後，讓蔡英文政府在同性婚專法開了一扇同性婚合法的法律。

大法官釋憲是台灣憲政機關運作的依據，必然得到社會主流民意的認同，抹黑大法官是以卵擊石，藍委不信任大法官的宣傳除了在同溫層與紅藍媒互相取暖外，更多民意唾棄其批評大法官的言論，將使藍白兩黨更被台灣主流民意唾棄。

（作者是台北教育大學台灣文化研究所兼任副教授）

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