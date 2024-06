自由共和國》周鉅原／從關稅壁壘、供應鏈重整 看台灣在全球經濟的角色

六月七日布魯克林研究所舉辦了一個「台灣在全球經濟的中堅角色」的討論會,出席者都對於台灣在全球經濟的角色,給予相當高度的肯定。圖為黃仁勳在台的演講。(資料照)

周鉅原/美國紐約市大學經濟系教授

六月十二日歐盟也宣布從七月開始對中國進口的電動汽車關稅從目前的十%提高到到卅八.一%。(法新社檔案照)

美國拜登總統在五月中宣布將對從中國進口的電動汽車,電池和其他零件扣徵一百%的關稅。六月十二日歐盟也宣布從七月開始對中國進口的電動汽車關稅從目前的十%提高到到卅八.一%。全世界的兩大經濟體,對中國課徵關稅,其實已經醞釀很久,因為中國政府對其電動車的補貼,遠遠超過歐美這兩大經濟體。為了維持所謂「公平的競爭」,不得不採取這些手段,保護各自的電動汽車工業。

當拜登總統宣布對中國扣徵關稅之際,前總統川普馬上叫陣,他說如果是他的話,會對中國課徵二百%的關稅。六月十三日,川普在華盛頓和共和黨的政要會面時,甚至提出一個所謂「全關稅稅源的模式「(All-tariff revenue model),也就是如果他贏得十一月大選,當他回朝白宮的時候,要重重的利用課徵關稅來當作政府稅收的一種工具。這個政策如付之實施,對美國經濟社會的利弊得失,將會有很大的爭議。不過可以預見的是,不管誰當選,下一屆政府對中國貿易只會採取鷹派的策略。不論是誰執政,對中政策,只有執行手段的不同,而不會有南轅北轍的大轉變。

從戰後到美中貿易戰開打之前的七十多年期間,美國都是不斷的在推動自由貿易,並且扶植成立」 貿易和關稅總協定」(GATT),到了一九九五改為常設的世界貿易組織(WTO),並且和一些國家簽訂了廿個自由貿易協定。那麼為何美國的貿易政策二○一八之後,來個大轉彎,走上貿易保護的這條路上去呢 ?

全球化近卅年來,在中國幫助了七億五千萬人脫離了貧窮的境界( 雖然李克強總理二○二○年還曾公開表示中國尚有六億人的月收入僅人民幣一千元),但是在美國境內卻有數百萬的製造業工人失去了他們的工作。而且製造業失業的工人又集中在幾個大選時候的搖擺州,所以很多政治人物採取了民粹式的保護主義。

從宏觀的角度來觀察,製造業在GDP的比重,近十年來維持相當穩定的十一~十二%。在後工業化的社會當中,是蠻正常的結構性變化的表徵。同時,製造業工人的失業,一大部分的原因是因為自動化的生產,用機器人代替人工,不完全是因為進口 的關係。不過,在民粹主義盛行的選舉季節,用保護主義來爭取選票,是司空見慣的。

在中國方面,除了龐大的國營企業對外銷的工業津貼之外,中央和地方的政府都競相補貼出口的工業,造成不公平的貿易競爭。同時,中國又強迫外國企業轉移技術給中國。在智慧財產權方面,更是惡名昭彰,不一而足。再加上對美持續貿易順差,使得美國當局認定中國是在操縱匯率。這些現象再加上高科技上的競爭,北京的「中國製造二○二五」更是要挑戰美國在科技上的領導地位,使得貿易和科技的政策提升到國家安全的高度,拜登總統不得不小心提防,對高科技出口中國採取了所謂「小院高牆」的策略,在軍民兩用的科技方面,嚴格的限制對中國的出口,並且有一批批的實體清單,掐住了中國尖端科技的咽喉。所以持續卅多年來的全球供應鏈,將不斷的重新組合,有人認為過去「just in time」 的供應鏈,必須考慮到堅韌性而採取「just in case」 的模式。在降低風險「 de-risking」 的策略下,採起了中國加一(China plus one )的方式,以減低對中國的依賴。

未來的全球供應鏈將成為兩條立場鮮明的分岔(bifurcation)︰一是由美國帶領其盟邦和價值觀念相同的夥伴組成,並且掌握了最先進的的晶圓和晶片,加速的發展人工智慧。另外一條將由中國帶領一些開發中國家,利用成熟的晶片大量的製造一些電子、機械、太陽能板 和汽車工業的產品。在政府競相補貼的情況之下,造成了中國產能過剩,產品在國際市場上泛濫成災的現象。所以歐美不得不提高對中國電動車的關稅。

假如全球的供應鏈一分為二,對世界經濟會有怎麼樣的影響呢? WTO 副總裁 Ngozi Okonjo-Iweala 估計一分為二的供應鏈將會降低五%的全球經濟。這樣的損失,也許就是因為地緣政治和國家安全而造成全球供應鏈重組的一種代價,不過也有經濟學家認為,也許在兩條供應鏈的相互競爭之下,彼此可以提高他們的鬥志,加強研發。而創造另外一個經濟繁榮的景象。至於誰是誰非,就讓我們拭目以待吧!

六月七日布魯克林研究所( Brookings Institution)舉辦了一個「台灣在全球經濟的中堅角色」的討論會,出席者包括蘭德公司的 James Goodrich、歐洲外交關係協會的Janaka Oertel 以及任雪莉(Shelley Rigger)教授都對於台灣在全球經濟的角色,給予相當高度的肯定。任雪莉教授提出一個相當有趣的看法,就是因為台灣在半導體尖端技術的領先地位,如果中國侵略或者封鎖台灣的話,那不只是將癱瘓全球的經濟,而且也將會傷到中國自己,因為中國很多高科技的產業,都依賴著從台灣進口所需要的零件。希望北京當局聽到任雪莉教授的這一句話,而修正北京對台的策略。

