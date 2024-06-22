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自由廣場》「台語」一詞無罪，停止挑撥離間！

2024/06/22 05:30

◎ 劉承賢

長久以來，總有人反對「台語」一詞，以為它不尊重其他族群，但綜觀其理由，不外出於兩種誤解：缺乏國際觀而不了解語言命名的通則、不了解歷史而不明白語言事實。

國際上普遍「取一地之地名，為該地之自然共通語命名」例如：義大利雖有那不勒斯語、西西里語、威尼斯語及倫巴底語等許多語言，但把做為共通語的托斯卡語稱作「義大利語」。越南有54個民族及語言，但將人口最多的共通語京族語稱作「越南語」。同樣情形，中國境內難道沒有許多民族及語言？當然非常多，但也不妨害「中文」一詞的成立。日本的語言除了「日語」，還有阿伊努語及琉球語，從未聽聞「日語」一詞有何爭議。

同理，「台語」做為台灣的自然共通語是歷史事實，以地名命名只是依循國際上普遍做法而已。這樣的命名方式，並沒有否認其他在地語言的存在，請大家要有世界觀，別被有心者藉此挑撥離間。

回頭談歷史事實：台灣從來就是多語交響的，只因漳泉移民佔多數，所以二戰前，都以漳泉融合的「台灣話」做為島上的共通語，這是任何一個台灣史學者都不會也不可能否認的事實。

這也是日本殖民政府使用「台灣語」一詞的原因，而這也只是依循前面闡述的國際語言命名通則而已：台灣不同的族群使用「台語」來做為共通語，台灣民間也因此稱其為「台灣話」、「台語」。這項歷史事實見諸以往的出版品及政府文書，如俁野保和編著的《台灣語集》、田內八百久万編著的《台灣語》等等，日本總督府還在1931-1932年出版以日文註釋台語詞條的《臺日大辭典》，所以「台語」一詞所反映的，只是台灣自然共通語的歷史事實。

事實上，連國民黨政府都出版過《實用台語會話》、《注音台語會話》這兩本書，只是為了消滅本土意識，才硬把「台語」改為「閩南語」的。

閩南語是學術上對一群語言的總稱，包括：廈門話、漳州話、泉州話、菲律賓咱人話、檳城福建話、台灣話等等。如果廈門話可以叫廈門話，泉州話可以叫泉州話，那麼做為台灣自然共通語的「台語」一詞，恰如其名，有何不可？

（作者是台師大台文系副教授）

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