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自由廣場》博愛座是令人安心的喘息空間

2024/06/20 05:30

◎ 魏思源

台北捷運近日發生多起博愛座糾紛，引發討論；有不少民眾認為應該要廢除「博愛座」，但也有一派人認為需要保留，照顧隱性需求者。

近年的博愛座使用權，已從過去只強調的外顯條件（孕婦、老人和小孩等），轉變為「留給有需要的人」，這個概念屬於主觀判斷，而非強制或硬性條件，這符合世界文化潮流，尊重每個人使用的權利—若有需要你就坐，不必感到壓力，也更符合當初設立目的。

其實有些乘客的困難是隱性的，例如義肢遮掩在衣服裡，孕婦、疾病也未必可從外表輕易判別；有年輕人因熬夜精神不濟、上體育課扭傷腳或經痛不舒服而未讓座，因外觀不易辨識而生爭議。

前一陣子我打球嚴重扭傷腳踝，紅腫疼痛，抹藥後用紗布包紮，有一回搭捷運，車上擁擠又沒空位，有人拍我的肩膀，轉頭一看，是個笑容滿面的年輕人，他從座位上站起，說「你的腳受傷了，你坐你坐。」我謝過他，充滿感激。

不讓座並不代表不敬老，而且我認為博愛座的設置應該繼續維持，因為不論什麼年紀，總有脆弱需要休息的時候，對於有需要的人，博愛座就是令人安心的喘息空間。

博愛座行之多年，仍有人誤以為是老人專用，顯然宣導不足。教育界和媒體應導正觀念，不強求讓座、體恤需要者，即使非博愛座也鼓勵讓位給需要者，發揮慈善助人文化。

（作者從事資訊業）

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