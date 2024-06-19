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自由廣場》（鏗鏘集）軍魂 武德 國格

2024/06/19 05:30

◎ 李敏勇

在台灣的一些中華民國中國論者，死抱中華人民共和國不屑一顧的「中華民國」，不知亡其黨國的是中國共產黨，不甩最痛恨中國共產黨的蔣介石、蔣經國父子。在連戰兩次總統大選連敗帶著黨徒朝共去當「連爺爺」之後，在馬習新加坡會之後，若干黨政軍特人士陸續變節，視中華民國台灣為無物。馬習已二會，中國論群何去何從？

最令蔣氏父子反共教條失色的是，一些自詡黃埔人的變節將領，在電視畫面上排排坐恭聽習近平「聖訓」，昔日吃反共飯的退將，無軍魂、沒武德、失國格，全無廉恥。這若在蔣氏黨國時代，全都要被砍頭的。

台灣的國家重建之路，內在危機是國語文教育在國民養成過程的封建反動性，外在危機是不知國家為何物的荒唐退將，其軍魂、武德、國格蕩然無存。

軍人須衛國保家護民，武器再精良、裝備再進步，若無軍魂、武德、國格，國防力量就不算真正堅強。台灣尚有許多日治時期的武德殿，當年日本軍人鍛練體魄的場所以武德殿為名，可以想像肉體與精神交織的意理。蔣氏黨國時期，仿蘇共的政治作戰在軍隊編制政工人員監軍，但最早踏上親中附共的蔣歷農上將，卻是所謂國民革命軍的政戰首腦，可見荒唐。

台灣是民主國家，不期待軍人如二戰日本敗戰將領切腹謝罪，但至少須具軍魂、尚武德、守國格。而政治人物的台灣國家認同和歸屬，也同須被一體檢視，過去俯仰黨國意志的政客，於今轉向附勢中國，這幫投機者正是台灣的國家問題所在！

（作者是詩人）

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