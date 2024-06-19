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自由廣場》（林保華專欄）堂堂正正偷盜 道道地地買辦

2024/06/19 05:30

國民黨副主席連勝文出席中共的統戰戲碼海峽論壇，扮演「政治藝人」的角色，他高呼自己是「堂堂正正中國人」，也是「道道地地台灣人」。但剝下連家的堂堂外表，他卻是道道地地偷盜台灣民脂民膏，且是來往於台灣與中國之間的買辦。

一九二九年台灣總督府頒布「改正阿片令」以推廣日益被台灣人抵制的三井進口鴉片，連勝文的曾祖父連橫卻於次年在日本人御用報紙《台灣日日新報》上發表「新阿片政策謳歌論」，其中最令人不齒的有：「台灣人之吸食阿片，為勤勞也，非懶散也……我先民之得盡力開墾，前茅後勁，再接再厲，以造成今日之基礎者，非受阿片之效乎？」此文引發嘩然，連橫被林獻堂的台中詩社開除，當時台北人也拒與連家來往，連家被迫在一九三一年遷往台南，同年連橫緊接著安排獨子連震東赴中國投靠國民黨元老張繼，連橫自己也在兩年後因覺得台灣「不可一日居」而移居中國，父子都做了堂堂正正中國人。一九四○年代初，中共在延安經營鴉片「特種貿易」，原來兩家早就「兩岸一家親」。

連震東後來進入國民政府公務體系，一九四五年派來台灣做「劫收」大員，以爭議手段獲取第一桶金。兒子連戰是第二代公務員，擔任過行政院長、副總統的要職，財產也蒸蒸日上，二○一五年的台灣胡潤富豪榜中連戰家族也上榜。

台灣實現政黨輪替後，連戰在政治上走「聯共制台」的路，對台灣造成極大危害；經濟上則充當買辦，配合馬英九的大開中門引入中資，連旅遊一條龍也不放過；更把自己與國民黨的資產投入中國。也因黨庫通家庫，這筆帳大概永遠算不清楚了。國民黨高層與地方實力派不乏這種現象。國民黨政客申報財產時，沒有申報他們在中國的財產，例如上海有多少、廣西有多少。在台灣稱王稱霸多年，你相信他們申報的只有那麼一些？

如今國民黨在立法院成為最大在野黨，更加肆無忌憚。加上中國經濟低迷，他們更要把台灣的財富分享給中國，試圖挽救他們在中國的投資。台商已經鮭魚返鄉，藍營政客當年的官僚資本又如何返鄉展現他們「黨產」與「貪產」的真面目？

宛如超級錢坑的《花東三法》並非偶然出現，立法院擴權尤其是重中之重，此因立法院完成擴權，他們才能為所欲為。斯時護國神山的台積電將被迫出售給中國，完成馬英九未完成的大業，華為才不必繼續當中國最大的牛肉進口商。但台灣的AI產業及資通訊產業將崩潰，台灣年輕人將回到廿三Ｋ的慘況。就如目前香港的專業人才正在讓位給從中國搶來的真假專業人才。

所以立法院必須覆議藍白的擴權提案，民眾黨如果是先前被誤導，柯文哲現在還來得及糾正。崑崙山的小草絕不是台灣的小草。

（作者林保華是資深時事評論員）

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