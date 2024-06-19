自由廣場》民事強制執行 不可殺雞取卵

◎ 王國論

債務人的財產，是債權人債權的總擔保，此為「不變的真理」。

最高法院民事大法庭，一○八年台抗大字第八九七號裁定意旨，認為執行法院「必要時」，得核發執行命令終止債務人為要保人之人壽保險契約，命第三人保險公司償付解約金。此號裁定一出爐，翻轉了超過一世紀，長久以來實務上的見解，吹皺了司法一池春水，亦影響諸多當事人權益。

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本號裁定翻轉昔日見解，爭議已不少，若要翻異此長久以來的見解，似應「不溯既往」，另訂「日出條款」。須知一般人付費買保險，尤其「人壽」保險契約，初衷絕非為脫責避債，它與日後和債權人的債權債務關係，幾乎無關連。

最高法院裁定後，依循此裁定見解，聲請民事執行處核發執行命令，以終止「債務人為要保人」之保約者，幾乎均為銀錢業者，而當初債權人與目前被執行之債務人（即保約要保人），其衍生之債權，幾乎毫無關係；亦即債權人之所以被欠債，係其當初信用評估時的偏差，生意人放款本應自己去評量風險，豈有日後由最高法院來為其主持正義，送它額外的禮物？此號見解，實值商榷。

繫點在於，保護債權人的債權，與保護債務人干係之人命錢、續命錢，難道法律見解能出爾反爾如同兒戲！首揭「不變的真理」是最近才改變嗎！

惟最高法院之裁定意旨，亦指出：按強制執行應依公平合理之原則，兼顧債權人、債務人及其他利害關係人權益，以適當之方法為之，「不得逾達成執行目的之必要限度」。強制執行法第一條第二項定有明文。蓋強制執行程序，攸關債權人、債務人及其他利害關係人之權益，故執行行為應公平合理兼顧渠等權益，符合比例原則（該條項立法說明參照）。

我國雖無如瑞、奧、德、日等國立法於強制執行程序中採取介入權制度，惟依上開規定立法意旨，執行法院執行要保人於壽險契約之權利，應衡酌所採取之執行方法須有助於執行目的之達成；如有多種同樣能達成執行目的之執行方法時，應選擇對債務人損害最少之方法為之；採取之執行方法所造成之損害，不得與欲達成之執行目的之利益顯失均衡。壽險契約，常見兼有保障要保人等及其家屬生活，安定社會之功能，執行法院於裁量是否行使終止權執行解約金債權時，仍應審慎為之，並宜先賦與債權人、債務人或利害關係人陳述意見之機會，於具體個案依強制執行法第一條第二項及第一二二條等規定，兼顧債權人、債務人及其他利害關係人之權益，為公平合理之衡量。

試問以後誰還「買保險」？買保險豈有「保險」？如繼續如此運作，保險業績將下降半數；實務上即常見，債務人施作之工程款如被執行，試問還有債務人會繼續施作工程嗎？這無異行使另種的解約權，糾紛不斷，實務上即認為不宜；不知有哪隻被宰殺的母雞，還會繼續下蛋！但這些「第三人」卻不異議，毫無「誠信」可言，賺走了保險，即放任被保險人自生自滅。

但很遺憾，目前承辦此類型執行案件之台灣臺北地方法院，似乎未深明原裁定意旨，執行品質不存，除了把自己忙得焦頭爛額，亦為了那顆蛋，將隻隻母雞宰殺得哀鴻遍野。

（作者是律師）

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